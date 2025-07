Addio alla mamma di Eleonora Daniele: l’annuncio commuove tutti. La dedica dolcissima della conduttrice sui social.

Nelle ultime ore è morta la mamma di Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane che per tutto l’inverno ci accompagna con la sua amatissima trasmissione. Durante il mese di gennaio la giornalista era stata ospite a Da noi… a ruota libera, dove aveva raccontato di essere molto preoccupata per la salute di sua mamma: “In questo momento della mia vita vorrei che mamma, che mi sta ascoltando, stesse un po’ meglio e vorrei dedicarle tanto tempo”, ha detto, “tutto quello che ho possibile e immaginabile, a lei e alla mia famiglia. (…) Il mio primo pensiero oggi va a mia madre“.

Eleonora Daniele è venuta a conoscenza della morte di sua madre Iva il 15 luglio durante la Partita del Cuore. La conduttrice è sempre stata estremamente legata alla mamma, considerandola come la sua fonte di ispirazione soprattutto dopo che lei stessa ha vissuto la felicità di diventare mamma. Intervistata a Domenica In aveva dichiarato di sperare di essere una madre come la sua. Non si sa molto su chi è Iva, mamma di Eleonora Daniele, dato che la giornalista ha sempre voluto mantenere segreti alcuni aspetti della sua vita privata.

Eleonora Daniele, il messaggio a mamma Iva: “La nostra canzone…“

Eleonora Daniele ha annunciato la morte di mamma Iva sui social con una dedica dolcissima: “I nostri fiori preferiti. La nostra canzone. Perdere una madre significa perdere una parte di sé, ma tu sarai sempre presente a vegliare su di noi. Ciao mamma“. Il post, accompagnato da una foto ha raccolto una serie di commenti di vicinanza, soprattutto da parte di tutti quei fan che la seguono ogni giorno. La Daniele ha vissuto una vita difficile e da giovane è stata colpita da diversi lutti come la morte di suo fratello e di suo padre.

