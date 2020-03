Eleonora Daniele piange in diretta tv/ Video, 2 fratellini la fanno commuovere

Grande momento di commozione da parte di Eleonora Daniele. In diretta tv, durante la puntata odierna di Storie Italiane su Rai Uno, la nota conduttrice non è riuscita a trattenere le lacrime. Tutta “colpa” di due fratellini gemelli, due maestri del violino che si sono esibiti con una serie di pezzi davvero sensazionali, eseguiti alla perfezione. Finita la suonata, i due si sono quindi rivolti alla padrona di casa, dicendole: “Ti volevo solo dire una cosa, sto vedendo che hai il pancione, e ti volevo dire di non preoccuparti perchè andrà tutto bene, non ti preoccupare”. La Daniele ha prima riso e poi inevitabile le sono scese le lacrime, e le è venuto un nodo alla gola che le ha bloccato ogni altra parola per qualche secondo. “Grazie!”, ha poi detto la stessa con gli occhi lucidi, rivolgendosi ai due fratellini suonatori, per poi aggiungere “Se volete fare qualcos’altro fate, siete i padroni di casa”.

ELEONORA DANIELE PIANGE IN DIRETTA TV: IL VIDEO COMMUOVENTE

Il bel siparietto è stato successivamente pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale del programma ed ha ricevuto numerosi apprezzamenti da parte dei follower “Hanno commosso anche me… favolosi”, “Bravissimi e molto commovente”, e ancora “Forza Eleonora sei una grande donna!”, “Ma siete grandi mi avete commosso bravissssssssssssssssssimi”. Ricordiamo che la Daniele ha 43 anni e che la figlia, che si chiamerà Carlotta, nascerà fra circa tre mesi, durante il mese di giugno, con la speranza che il peggio sia passato. In occasione di una recente intervista rilasciata a Gente, aveva confessato di cercare un bambino da un paio d’anni senza esserci mai riuscita, fino ad ovviamente alla bella notizia: “Ci credevo – aveva detto a fine febbraio scorso – lo speravo, ma più il tempo passava e più la vedevo difficile. Poi, però, quando ero più serena, sono rimasta incinta naturalmente, senza l’ausilio di cure ormonali, che magari avrei anche preso in considerazione se non fosse accaduto”. Di seguito il video di quanto accaduto stamane a Storie Italiane





