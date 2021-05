Eleonora Daniele piange in tv/ “Ultimo giorno di Paolo Saccani, mi è stato vicino”

E’ un’Eleonora Daniele molto commossa quella che ha chiuso la puntata di oggi di Storie Italiane. La bella e brava conduttrice di casa Rai Uno ha infatti utilizzato gli ultimi spezzoni odierni per salutare e ringraziare due figure Rai molto importanti che salutano, molto probabilmente per andare in pensione. Uno dei due è Paolo Saccani, direttore di studio: “Vorrei dedicare gli ultimi due minuti della trasmissione a Valerio leccese, direttore della fotografica e Paolo Saccani, il nostro direttore di studio, due figure straordinarie delle nostra tv. Sono in uscita, è il loro ultimo giorno, e sono molto emozionata”.

Eleonora Daniele non è riuscita trattenere le lacrime: “Devo ringraziarti personalmente (rivolgendosi a Paolo Saccani ndr) e ringraziare Valerio, perchè durante la pandemia, ero in gravidanza, mi hai sostenuta e mi sei stato vicino, grazie davvero, a volte queste cose non sono visibili al pubblico”. Quindi la Daniele ha aggiunto: “Questa è una bellissima famiglia, facciamo tutti parte di questa famiglia che è la Rai”. Ha poi proseguito: “Hai dedicato anni della tua vita a questa attività e l’hai fatto sempre con grande professionalità anche se non è stato facile soprattutto con tutte le regole da rispettare essendo la nostra un’azienda pubblica, poi noi siamo tante teste da mettere d’accordo”.

ELEONORA DANIELE SALUTA PAOLO SACCANI: “IN BOCCA AL LUPO”

Paolo Saccani ha replicato: “Grazie a voi, è un momento particolare, sono emozionato, esco dall’azienda con il corpo ma il cuore rimane qui con tutti voi, con Eleonora in modo particolare”. Saccani ha ribadito: “Oggi sono un po’ emozionato, nei prossimi giorni vedremo, un saluto a tutti quanti”. Enrica Bonaccorti ha commentato: “Se la Rai avesse una faccia potrebbe essere la sua”, prima del congedo da parte di Eleonora Daniele: “Se si possono mostrare tutti i ragazzi dietro le telecamere, sono i ragazzi con cui lavoriamo con tanta passione sperando di fare un buon lavoro, un grazie a tutti loro e a Paolo Saccani, in bocca al lupo per tutto e viene a trovarci”.

