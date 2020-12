Eleonora Daniele/ Primo Natale con Carlotta: “La gioia di mia figlia illumina tutto”

Eleonora Daniele farà parte del nutrito parterre di ospiti previsto per lo speciale di questa sera su Rai1 che dà ufficialmente e in grande stile il via alla consueta maratona della solidarietà e alla raccolta di fondi a favore della ricerca scientifica: alle ore 20.35 va in onda “Festa di Natale: una serata per Telethon” e la 44enne conduttrice televisiva e giornalista originaria di Padova sarà tra i testimonial più in vista assieme ad altri storici volti del servizio pubblico quali Flavio Insinna, Antonella Clerici e Serena Bortone: tuttavia, proprio negli ultimi giorni la Daniele ha vissuto un momento di commozione e compartecipazione emotiva in apertura di una delle puntate di “Storie Italiane”: “Non avremmo voluto aprire così” ha esordito la padrona di casa, proponendo da parte della redazione un ricordo di Paolo Rossi, scomparso poche ore prima e lanciando un servizio con le immagini dei gol dello storico bomber azzurro. E nel corso della stessa puntata la Daniele ha poi ospitato in studio due opinionisti sportivi e habitué dei programmi Rai del calibro di Massimo Mauro e Ivan Zazzaroni per ricordare il 64enne toscano scomparso prematuramente a causa di un tumore.

ELEONORA DANIELE, PRIMO NATALE CON LA PICCOLA CARLOTTA: “LA SUA GIOIA LO ILLUMINA”

In attesa dell’appuntamento di questa sera sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, il Natale 2020 avrà un sapore particolarmente speciale per Eleonora Daniele: per la 44enne patavina, infatti, si tratta delle prime festività che trascorrerò assieme alla piccola Carlotta, la bimba data alla luce lo scorso maggio e nata dopo il matrimonio col suo Giulio Tassoni e celebratosi il 14 settembre 2019. “La gioia di mia figlia illumina il Natale” ha raccontato la diretta interessata nel numero in edicola di “Diva e Donna” (che prende spunto proprio dalle sue parole per la scelta di titolo e copertina), spiegando i motivi per cui queste saranno per lei delle feste diverse e sicuramente più belle dato che per la Daniele si tratta infatti della sua prima maternità. Ad ogni modo il lieto evento del 25 maggio non ha fermato l’attività televisiva della neo mamma, definita da alcuni quotidiani come una delle vere e proprie “stakanoviste” del servizio pubblico: e forse anche per questo il Natale sarà finalmente l’occasione per Eleonora e il suo Giulio di tirare un po’ il fiato e godersi la nuova arrivata in casa Tassoni.



