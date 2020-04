Eleonora Daniele ricorda il fratello Luigi/ “Mi proteggi da lassù. L’autismo è un…”

View this post on Instagram

Amore mio. So che ci sei e che mi proteggi da lassù. Sai che ti penso ogni giorno , per tutto il resto della mia vita sarai sempre con me. Ora proteggerai anche Carlotta , alla quale racconterò di te. Le parlerò dei tuoi sorrisi , dei tuoi silenzi , di quanto tu sia importante per me. L’autismo è un mondo da scoprire , da amare , da rispettare. In questo momento penso che siano tanti i ragazzi che come te abbiano bisogno di aiuto e di sostegno insieme ai loro familiari. Allora in questo giorno speciale nel quale tutto il mondo si illuminerà di blu, le nostre anime sono più vicine che mai, per leggere dai tuoi occhi il coraggio , la forza e la speranza di continuare a lottare tutti insieme. #persempreluigi💙#giornatamondialesullaconsapevolezzadellautismo