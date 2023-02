Eleonora Daniele riprende i Coma_Cose in diretta/ “Crepi il lupo”, lei “Non si dice!”

I Coma_Cose, ospiti di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di oggi, giovedì 9 febbraio 2023, sono stati “ripresi” dalla padrona di casa. “Crepi il lupo!”, hanno risposto gli artisti all’augurio per l’esibizione di stasera dei cantanti, ma Eleonora Daniele ha replicato subito: “No, viva è più costruttivo!”. A quel punto, i Coma_Cose, sorridendo, hanno risposto: “Ah, quindi dobbiamo farci mangiare?”. Tutto si è concluso con una risata, ma, prima di questo scambio in collegamento audiovisivo, i Coma_Cose hanno parlato del loro Sanremo 2023.

TESTO "L'ADDIO" CANZONE COMA_COSE/ Significato: un amore che supera la crisi

COMA_COSE: “QUESTO È IL NOSTRO PRIMO VERO FESTIVAL”

Gli artisti hanno rivelato: “Stiamo ricaricando le pile per stasera, in quanto da oggi partirà un terzetto di serate impegnative e vogliamo essere carichi. Oggi siamo più riposati: ieri sera non abbiamo suonato e abbiamo dormito alla grande. Abbiamo fatto un po’ di routine casalinga classica: cena, tisana, tv e letto. Per noi è una seconda prima volta al Festival, perché nel 2021 non c’era il pubblico ed è stato bellissimo quando si è aperto il sipario, come si dice in gergo. La prima volta mancava proprio il contatto con il pubblico”. La loro canzone, ‘L’addio’, piace alla critica, ma i Coma_Cose frenano: “Bisogna sempre migliorarsi, poi l’emozione della prima sera è forte e credo si sia anche trasformata in qualcosa di positivo. Stasera arriviamo ancora più convinti su quel palco”.

LEGGI ANCHE:

COMA_COSE, CON "L'ADDIO" A SANREMO 2023/ L'intimità, gli sguardi e il bacioComa_Cose sono fidanzati?/ "Siamo la felicità di condividere tutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA