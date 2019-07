Eleonora Daniele/ Storie Italiane e imprevisti: “Il gatto di Brosio per esempio…”

Eleonora Daniele intervistata per Il Tempo, ha parlato del suo lavoro. Racconta le storie, quelle di tutti i giorni. Esattamente come canta Riccardo Fogli nella sua canzone del 1995, sigla di Storie italiane, programma del daytime di Rai 1. Appena ha un momento libero torna nel suo piccolo paese dove è nata e cresciuta: Saonara, nel Padovano. Lì vive ancora la sua famiglia. Nel frattempo, dal 9 settembre dalle 10.30, torna a pieno regime con la sua trasmissione. Nel suo salotto tv decine e decine di star hanno scelto di raccontarsi con la formula molto efficace dell’intervista face to face. Nel suo studio sono passati moltissimi volti noti, tra scoop, approfondimenti e inchieste. Sempre rigorosamente in diretta, strizzando l’occhio al sociale in giro per l’Italia dove i suoi invitati hanno scovato storie di ogni tipo. Lavorare con impegno e dedizione è il segreto numero uno del suo show. “Studiare sempre le scalette e tutti i temi. In gergo si dice stare sul pezzo”, confida.

Eleonora Daniele, le anticipazioni di Storie Italiane

Eleonora Daniele poi racconta quale personaggio l’ha colpito maggiormente: “Ne abbiamo intervistati molti. Morgan Freeman tra questi. È stato come intervistare un Dio. Ma ricordo con piacere anche l’intervista al pilota Giancarlo Fisichella: uno dei miei idoli”. Durante Storie Italiane spazio anche per la cronaca nera: “Ci siamo occupati di bullismo, cercando di offrire alle nostre mamme e ai nostri nonni che ci seguono da casa gli strumenti giusti per decodificare i segnali dei propri figli o nipoti. Poi diamo spazio a tutto quello che accade con molta attenzione all’attualità”. Nella prossima stagione, il filone rimarrà sempre lo stesso. “Continueremo ad occuparci sempre di sociale e inchieste. Ascolteremo le esigenze del pubblico. Siamo giornalisti, è questo il nostro compito: ascoltare e raccontare”. In diretta non sono mancati i fuori programma, vedi il gatto di Brosio: “In diretta l’imprevisto può essere dietro l’angolo. Il gatto di Brosio, ad esempio, ebbe un’emorragia durante il collegamento. Ho preferito chiudere la diretta. Senza la spettacolarizzazione del dolore”.

