La conduttrice Eleonora Daniele torna a studiare all’Università: sapere qual è la sua prima laurea? Ecco tutti i dettagli.

Volto amato del mattino di Rai1, Eleonora Daniele è molto più di una conduttrice televisiva. Dietro al sorriso rassicurante e la professionalità con cui ogni giorno guida Storie Italiane c’è una donna che ha fatto della preparazione e dello studio i suoi marchi di fabbrica. Non per niente, anche quando tratta temi particolarmente complessi in trasmissione (di recente ha per esempio scandagliato insieme a degli esperto del settore investigativo lo spinoso caso del delitto di Garlasco) riesce sempre a dimostrarsi all’altezza ella sitazuone.

Nata a Padova nel 1976 sotto il segno del Leone, Eleonora si è fatta conoscere al grande pubblico nel lontano 2001, quando ha preso parte al Grande Fratello. Ma quel trampolino non è certo stato un punto d’arrivo per lei: da lì ha costruito passo dopo passo un percorso professionale solido, tra fiction televisive (la ricordiamo ad esempio in Un Posto al Sole), teatro, cinema e una lunga avventura in Rai. Ha infatti condotto per anni prima Unomattina e poi Storie Italiane.

Quello che però forse pochi sanno è che Eleonora non si è mai accontentata del successo televisivo. Ha scelto di non abbandonare gli studi e ha subito chiarito di voler crescere anche a livello accademico. Con la stessa serietà che dimostra sul lavoro.

Elenora Daniele prende la seconda laurea: il percorso di studi che ha scelto

Dopo il diploma al liceo classcio, la Daniele ga deciso di iniziare il suo percorso universitario e nel 2013 si è laureata con lode in Scienze della Comunicazione presso la LUMSA di Roma. Un traguardo importante, raggiunto tra l’altro nel pieno del suo successo professionale.

Una laurea che oggi si rivela particolarmente coerente con il ruolo che ricopre: raccontare l’Italia e ciò che accade richiede grande capacità di sintesi, empatia ma anche una solida conoscenza dei meccanismi della comunicazione, delle dinamiche sociali e dell’informazione. Non un’impresa alla portata di tutti, dunque.

E non è tutto. Eleonora non ha mai smesso di studiare e ora è iscritta al secondo anno alla facoltà di Paicologia. Una scelta maturata con passione, presa con ogni probabilità anche per aumentare la sua capacità di comprendere il lato umano delle storie che ogni giorno racconta in trasmissione.

“Vado in camera di mia figlia, accendo una lucetta e, mentre dorme profondamente, mi siedo accanto a lei, apro i libri e mi metto a studiare. Dopo la laurea in Scienze della comunicazione, che ho preso dodici anni fa, adesso preparo gli esami per quella in Psicologia”, ha infatti rivelato nel corso di una recentissima intervista riportata dal Messaggero.

Dal punto di vista personale la Daniele è sempre stata particolarmente abbottonata. Dal 2002 è legata all’imprenditore Giulio Tassoni con cu si è sposata nel 2019. Nel 2020 è lata la loro primogenita Carlotta e come madrina ha scelto l’amica di sempre, la “zia” degli italiani Mara Venier.