Eleonora Daniele, vigilia di Natale su Rai Uno/ “Nella memoria di Giovanni Paolo II”

Eleonora Daniele tornerà su Rai Uno la notte di Natale. Il prossimo 24 dicembre, in occasione della magica serata della Vigilia, in attesa poi del 25 dicembre, la presentatrice di Storie Italiane condurrà il programma “Nella memoria di Giovanni Paolo II”. Tanti gli ospiti della serata, a cominciare dalla poliedrica cantante Arisa, ex coach di Amici e fresca di vittoria dello show Ballando con le Stelle. Al suo fianco anche i cantanti Riccardo Fogli e Valerio Scanu, due volti, e soprattutto due voci, molto amate dal pubblico italiano.

Il programma scatterà alle ore 23:45, e si tratterrà della XVII edizione di “Nella memoria di Giovanni Paolo II”, show nato da un’idea di Domenico Gareri, patron della manifestazione. Eleonora Daniele sarà per la prima volta al timone di questo grande evento, e oltre ai già citati ospiti di cui sopra vi saranno altre presenze molto importanti del mondo musicale che si esibiranno dal vivo accompagnati dall’Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal Maestro Filippo Arlia e dal coro Harmonia Mundi composto da trenta bambini.

ELEONORA DANIELE AL TIMONE DE “Nella memoria di Giovanni Paolo II”: I TEMI TRATTATI

Come fa sapere la Rai attraverso il comunicato stampa ufficiale del programma “Al centro del racconto le storie all’insegna della rinascita e del cambiamento, che invitano a guardare al futuro con maggiore speranza”. E così che si racconterà della storia di grande amicizia fra la conduttrice Rita Dalla Chiesa, e Capitano Ultimo, il noto carabiniere che arrestò il mandante dell’omicidio del padre della stessa presentatrice.

Spazio anche alla testimonianza di Pasquale Padovano, unico sopravvissuto al disastro di Linate del 2001, costretto a subire moltissime operazioni chirurgiche a seguito delle gravi ferite riportate dopo l’incendio. Infine si narrerà della storia di Giocomo, ex detenuto che ha ucciso un suo ex coetaneo, e che in carcere “ha conosciuto la persona più importante della sua vita – scrive ancora la Rai – che rivedrà proprio in occasione di questa serata, dopo tanto tempo”.

