Eleonora Daniele vs Alba Parietti “Mi dissocio da lei”/ Scontro su tutela delle donne

Durante la puntata odierna di Storie Italiane si è verificata una discussione a distanza fra Eleonora Daniele, la conduttrice del programma di casa Rai, e Alba Parietti, opinionista in collegamento. Il tema era la denuncia da parte delle donne che subiscono reati come lo stalking o i maltrattamenti, e stando all’attrice, spesso e volentieri chi si espone in prima persona, recandosi presso le autorità, non viene presa in considerazione come si dovrebbe. La Parietti si è detta privilegiata, sottolineando che “Se chiamo i carabinieri di Basilio questi arrivano subito”, ma non sempre, stando al suo pensiero, è così: “Magari in alcuni paesini ci sono donne che non sanno se saranno tutelate in caso di denuncia o se l’assassino arriverà prima”.

E qui ha preso la parola Eleonora Daniele, che dopo aver specificato i numeri aiuti in favore di donne maltrattate e in pericolo, come ad esempio i Centri di ascolto, ha aggiunto: “Non credo proprio che vi siano zone dove le forze dell’ordine non corrano subito in aiuto delle donne che denunciano. Mi dissocio da ciò che dici”, mostrandosi appunto in disaccordo con Alba Parietti.

ELEONORA DANIELE VS ALBA PARIETTI: “NON SONO D’ACCORDO CON QUELLO CHE DICI”

“Sono tanti anni che mi occupo di cronaca. Queste cose non dipendono dalle zone”, ha quindi proseguito Eleonora Daniele, mentre Alba Parietti ha replicato dicendo che alcune donne non sono state tutelate dopo denuncia. Ma la Daniele ha a sua volta ribadito: “Scusate se mi scaldo su questi temi, ma li conosco bene! E conosco molto bene anche i dettagli. Le forze dell’ordine intervengono in maniera tempestiva quando ricevono una chiamata! Tu parli di casi singoli – rivolgendosi ad Alba Parietti – io non sto salvando tutte le situazioni”. Poi l’artista ha a sua volta risposto: “Mi sono spiegata male. Non volevo parlare di differenze in base alle zone d’Italia, ma di situazioni…”. La discussione è andata avanti per diversi minuti, con la Daniele che ha fatto capire chiaramente il concetto: “Non sono d’accordo con quello che dici. La penso diversamente”.



