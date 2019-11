Eleonora Davide e Rachele/ Ballerini di Prodigi La musica è vita a un passo dal sogno

La gara di musica, ballo e canto di Prodigi – La musica è vita dà appuntamento questa sera, su Rai 1, con la sfida condotta da Flavio Insinna e Serena Autieri. Tre ballerini, tre cantanti e tre musicisti, di età compresa a tra gli 8 e i 15 anni, si sfideranno in uno show da non perdere, dove a trionfare sarà soprattutto il talento. Il primo dei tre ballerini in corsa questa sera è Davide Alphandery, 14 enne, originario di Padova, con un’innata passione per la danza. Davide, che oggi frequenta la terza media, comincia a prendere lezioni di danza a soli 6 anni assieme a sua sorella Marika, dando prova sin da subito di avere delle doti straordinarie. Ma pagare i corsi per entrambi i ragazzi diventa ben presto una spesa insostenibile per la famiglia. È così che Marika decide di rinunciare alla sua passione in favore del fratello. Oggi, infatti, Davide balla anche per lei, che con il suo sacrificio gli ha permesso di diventare il professionista che ha sempre sognato di essere. Il suo modello è il ballerino sovietico è Rudolf Nureyev e nel tempo libero ama dedicarsi allo sport.

PRODIGI, LA MUSICA È VITA: DAVIDE ED ELEONORA BALLERINI

La seconda concorrente di ballo di Prodigi – La musica è vita è Eleonora Pistarà, 8 anni compiuti, originaria di Aci Sant’Antonio (Catania). La sua passione per il ballo ha cominciato a manifestarsi quando era ancora molto piccola: i suoi genitori ricordano infatti che amava danzare già prima di imparare a camminare. Oggi dedica allo studio della danza la maggior parte del suo tempo libero, dal momento che è caparbia, sa esattamente cosa vuole dal futuro e a se stessa chiede il massimo, anche rinunciando a ciò che piace alle ragazze della sua età. Dedicarsi con impegno alla danza, infatti, per lei non rappresenta un problema: nei suoi progetti trova posto soltanto il suo obiettivo, diventare una ballerina professionista e danzare nei teatri più importanti del mondo. Ma nei suoi sogni c’è anche quello di insegnare danza, per trasmettere anche agli altri la sua straordinaria passione.

RACHELE LARO, BALLERINA DI PRODIGI, LA MUSICA È VITA

Rachele Laro ha 13 anni, è originaria di Saonara (Padova) ed è la terza ballerina in gara a Prodigi – La musica è vita. La sua è una famiglia composta soprattutto da musicisti, elemento che le ha permesso di crescere sviluppando una passione innata per il ritmo. I suoi genitori sono infatti pianisti, il nonno e la zia violoncellisti; ma Rachele ha sin da subito manifestato una certa propensione per il ballo, e sin da piccolissima ha iniziato a frequentare lezioni di danza. A un certo punto, però, la sua passione l’ha messa di fronte a un bivio: rinunciare a diventare una professionista o lasciare la sua città per seguire un nuovo ciclo di studi di danza; la scelta, naturalmente è ricaduta su quella che oggi definisce la sua passione e che in passato l’ha condotta ad incontrare colei che oggi è considerata una delle più grandi ballerine del ‘900, Carla Fracci. Per Rachele, in Particolare, danzare significa trasmettere agli altri le sue emozioni e il suo modello è la danzatrice argentina Marianela Núñez.



