Eleonora De Angelis, voce di Rachel in Friends/ “Mio fratello Vittorio è morto..”

Nel giorno della reunion di Friends si torna a parlare di dietro le quinte, dettagli e anticipazioni ma, soprattutto, di quelli che sono non solo i personaggi storici ma anche i doppiatori italiani che hanno contribuito a rendere grande la serie nel nostro Paese, Eleonora De Angelis in primis. Proprio colei che per anni ha prestato la sua voce a Jennifer Aniston e Rachel Green ha raccontato a FanPage di quella lunga esperienza e dell’arte del doppiaggio e non poteva mancare un riferimento proprio al fratello Vittorio De Angelis, voce di Joey Tribbiani, che è venuto a mancare prematuramente nel 2015 a 53 anni. Proprio per questo i fan si accorgeranno presto che la voce di Joey nella reunion sarà un’altra, quella di Massimo Bitossi).

Eleonora De Angelis, voce di Rachel in Friends, dice la sua sulla reunion senza il fratello Vittorio (Joey)

Alla diretta domanda sulla reunion, la stessa Eleonora de Angelis ha risposto: “Mi fa provare un misto di sentimenti, intanto perché sono passati tanti anni. Amo la vita e cerco di non essere malinconica, ma sento allegria ed entusiasmo misti a un velo di tristezza perché sento ancora di più la mancanza di mio fratello che dava la voce a Joey e tra l’altro era un grandissimo fan di Friends”. Proprio lui si era accorto della bellezza della serie peccato che adesso non ci sia per godere dell’intensa ora di reunion passata insieme ai protagonisti storici andata in onda negli Usa e questa mattina anche in Italia.

