Eleonora Di Cocco, chi è?/ Insegnante di illusionismo a Voglio essere un mago

Eleonora Di Cocco è una delle insegnanti di Voglio essere un mago, il nuovo format di Rai 2 dedicato alla magia. Il suo è un ritorno in quella TV che l’ha già vista più volte protagonista. Ipnotista, maga, mentalista, In più di un’occasione la Di Cocco ha mostrato le sue doti nel campo dell’illusionismo ed è infatti questa particolare tecnica che insegnerà ai giovani aspiranti maghi.

VOGLIO ESSERE UN MAGO/ Diretta e concorrenti: 12 'teen wizard' in gara

La donna è d’altronde soprannominata “princess of magic” per le sue grandi abilità anche di intrattenitrice: le sue esibizioni sono infatti notevolmente affascinanti oltre che molto originali. L’abbiamo vista solo qualche tempo fa tra i concorrenti di Italia’s Got Talent 2021 ,dove ha partecipato come mentalista. Anche in quell’occasione ha fatto sfoggio delle sue grandi abilità magiche.

Gianmaria Antinolfi abbandona il Grande Fratello Vip?/ "Me ne voglio andare e querelare Soleil Sorge"

Chi è Eleonora Di Cocco, la ‘principessa della magia’

Ma chi è Eleonora Di Cocco? Mentalista e ipnostista, nasce il 26 aprile del 1974 a Velletri, in provincia di Roma sotto il segno dell’ariete, ed ha dunque 47 anni. La sua carriera nel mondo della magia e dell’illusionismo prende il via nel 1993. Inizia allora ad esibirsi in una serie di spettacoli in Italia e arrivo fino all’estero. La carriera procede a gonfie vele, fino a quando nel 1998 vince il titolo di Campionessa Italiana di Magia di Scena. Nel 2004 partecipa al Galà della Magia presso il Magic Castle di Hollywood, il più celebre in questo campo di tutto il mondo. Dai teatri arriva dunque anche l’esordio in TV: partecipa a “Tappeto Volante” su TMC, appare poi a “Uno Mattina” su Rai 1, “Striscia la notizia”, “Buona Domenica”, “Maurizio Costanzo Show” su Canale 5 fino a Italia’s Got Talent. Ora inizia la sua avventura a Voglio essere un mago.

LEGGI ANCHE:

Pasquale Guercia e Luca Funzione/ Chi sono i concorrenti di "Voglio essere un mago"

© RIPRODUZIONE RISERVATA