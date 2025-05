Eleonora Di Miele, chi è la compagna di Luca Ferrante: la carriera tra tv e spettacolo

C’è anche Luca Ferrante tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 nel salotto di Caterina Balivo. L’attore, che nell’ultimo biennio ha ottenuto un grande successo televisivo nei panni di Gian Lorenzo Botteri nella soap Il Paradiso delle Signore, è da anni attivo sia come doppiatore che come attore. Una passione che lo accomuna alla compagna Eleonora Di Miele, anche lei molti attiva su diversi campi del mondo dello spettacolo.

Nata nel 1979 e originaria di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, Eleonora Di Miele è un talento versatile e ha lavorato come attrice, soubrette, ballerina, conduttrice e non solo. Sin da bambina si appassiona di danza, prima classica e spaziando successivamente verso altri generi, ma anche di canto e recitazione, passione che l’ha portata a studiare scenografia teatrale. Sul finire degli anni ’90 arrivano le prime esperienze tv, da showgirl in Sotto a chi tocca a cantante a Domenica In, ma non solo.

Eleonora Di Miele e Luca Ferrante, i figli e la proposta di matrimonio

Eleonora Di Miele in carriera è anche un’affermata attrice. Sul grande schermo è stata diretta da registi del calibro di Massimo Ceccherini in Faccia di Picasso del 2000 e da Leonardo Pieraccioni in Pare parecchio Parigi dello scorso anno; in tv, invece, ha recitato in fiction e soap opera come Carabinieri, Don Matteo e CentoVetrine. Luca Ferrante e la sua compagna stanno insieme da tantissimi anni e dalla loro storia d’amore sono nati anche due splendidi figli.

Inoltre, nell’estate dello scorso anno, è arrivata anche la fatidica proposta di matrimonio, quando l’attore si è inginocchiato di fronte alla sua amata sul palco del Teatro Verdi di Montecatini Terme durante uno spettacolo. Un momento emozionante e allo stesso tempo sorprendente per la showgirl: la coppia dunque convolerà a nozze ma al momento la data del matrimonio resta top secret.

