Eleonora D’Urso, dedica marito Michele Olmo/ Foto, “dammi un bacio, c’è una sorpresa”

Eleonora D’Urso è in dolce attesa e per questo motivo il marito Michele Olmo non smette di riempirla di attenzioni. La sorella di Barbara D’Urso diventerà presto mamma per la prima volta anche per la gioia della stessa conduttrice Mediaset che si accingerà così a diventare zia! L’attrice che abbiamo visto nella serie di successo “La Dottoressa Giò” è incinta da circa tre mesi e ha rivelato già anche il sesso del nascituro: si tratta di una femmina che chiamerà Sofia. Una gioia immensa per Eleonora e il marito Michele Olmo che proprio sui social hanno pubblicato una foto che li ritrae bellissimi immersi nel verde delle Alpi di Papa Giovanni. Uno scatto davvero tenerissimo che il musicista e ingegnere chimico ha pubblicato sul suo Instagram con tanto di dedica alla moglie. “Ramm’ nu vasiell’… Che ce sta na surpresiell” si legge nella didascalia postata dal musicista.

Michele Olmo, la dedica social a Eleonora D’Urso incinta

Una dedica dolce, ma al tempo stesso divertente quella scritta da Michele Olmo alla moglie Eleonora D’Urso in napoletano che significa “Dammi un bacio che c’è una sorpresa”. La sorpresa è proprio la nascita della piccola Sofia, la loro prima figlia, che sancisce in modo indelebile il loro grande amore. La coppia, infatti, si è sposata nel 2016 e dopo quattro anni sono pronti a festeggiare l’arrivo del loro primo figlio. Non è la prima volta che Michele Olmo parla della gravidanza della moglie; già in passato il musicista in un post pubblicato poco dopo il lockdown aveva annunciato la maternità della sorella di Barbara D’Urso scrivendo: “penso di aver capito perché in questi mesi di lock down non sono più riuscito a prendere in mano una chitarra…e perché sto continuando a farlo. Dovevo usare quel tempo per creare la melodia perfetta, la più super meravigliosamente megagalattica della Nostra vita”. Una dedica che, manco a dirlo, è stata sommersa dei commenti da parte dei fan che hanno scritto: “siete bellissimi”, “augurissimi”, “congratulazioni” e l’immancabile commento indirizzato anche a Barbara D’Urso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Olmo (@michekike) in data: 15 Ago 2020 alle ore 5:51 PDT





