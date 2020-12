Eleonora d’Urso ha partorito/ Zia Carmelita annuncia l’arrivo di Sofia: “Ore 9.21..”

Barbara d’Urso finalmente è diventata zia della piccola Sofia, la nuova arrivata in famiglia, figlia della sorella Eleonora d’Urso e del suo compagno Michele. Già ieri sera la conduttrice aveva pubblicato la foto del maxi pancione della sorella annunciando che da lì a poco sarebbe nata la sua bambina e nelle storie ha fatto lo stesso usando la colonna sonora dell’Ape Maya, e adesso? Proprio poco fa Barbara d’Urso ha annunciato la lieta novella pubblicando la foto della sorella e del suo compagno raccontando che alle 9.21 è diventata zia della piccola Sofia accompagnando il messaggio con cuori e faccine felici: “Ore 9,21….SOFIA❤️ mamma Eleonora, papà Michele e zia Carmelita”. Eleonora d’Urso ha partorito questa mattina e sicuramente oggi avremo modo di vedere Barbara in tv magari già in collegamento con la sorella per la lita novella ma fino a qualche giorno fa, la sorella della conduttrice era un po’ in pena per questo momento difficile e complicato.

Eleonora d’Urso ha partorito, Zia Carmelita annuncia l’arrivo di Sofia sui social..

Sui social, mostrando contenta il suo pancione, Eleonora d’Urso ha rilanciato: “Non è un momento ottimale per partorire, e Sofia avrà come prima immagine quella di un mondo infestato da mascherine. Starà a me raccontarle di bocche che sanno ridere e sorridere e di gente che… nonostante tutto, non smette di lottare!”. Alla fine la piccola Sofia è arrivata, in casa la amano già tutti e soprattutto Barbara d’Urso che adesso si farà chiamare da tutti zia Carmelita. Sentiremo ancora parlare della sua nipotina oggi sui social e in tv? I fan sono già corsi a farle i migliori auguri…

Ecco il post della conduttrice:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d'Urso (@barbaracarmelitadurso)





