Eleonora d’Urso incinta a 44 anni/ Zia Barbara d’Urso sarà ancora la Dottoressa Giò!

Eleonora D’Urso è incinta. Proprio poco fa la sorella della famosissima Barbara d’Urso ha annunciato la sua gravidanza mostrando il suo pancino già molto evidente e di cui in pochi erano a conoscenza. Secondo quanto si evince dagli hashtag utilizzati dalla nota attrice, sembra proprio che la sua gravidanza sia già al sesto mese e che, quindi, abbiamo scoperto ad un passo dalla pandemia da Coronavirus di essere in dolce attesa, come avrà vissuto questo lockdown mentre il suo pancino lievitava e perché tenerlo “segreto” fino a questo momento? Siamo sicuri che le risposte arriveranno presto, magari in qualche intervista, ma quello che adesso è sotto gli occhi di tutti è che l’autunno di Barbara d’Urso sarà ancora più rovente. Per lei non solo la conduzione di tre programmi ma anche l’arrivo di un nipotino che la terrà ancora di più sorridente, allegra e, allo stesso tempo, agitata.

ELEONORA D’URSO INCINTA, BARBARA D’URSO PRESTO ZIA…

Chi la conosce sa bene che quando nei suoi programmi invita neo mamme e bambini non fa altro che ripetere che lei è la Dottoressa Giò immaginarsi quindi la famiglia d’Urso al momento del parto con lei ancora protagonista anche al capezzale della sorella Eleonora! Le due sorelle si erano un po’ allontanate salvo poi ritrovarsi tanto che Barbara d’Urso, proprio quattro anni fa, ha preso parte al matrimonio della sorella Eleonora con Michele Olmo. Due anni dopo, fu proprio la conduttrice a portare in tv la sorella come guest star ne La Dottoressa Giò e poi per un’intervista a Domenica Live. E adesso? I fan attendono con ansia un bel selfie per fare gli auguri ufficiali alla bella Eleonora d’Urso che, lo ricordiamo, diventerà mamma a 44 anni a testimonianza del fatto che le donne di famiglia sono sempre delle combattenti.

Ecco il suo post pubblicato poco fa:





