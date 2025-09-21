Valeria Bruni Tedeschi interpreta Eleonora Duse nel film Duse: chi era la Divina e perché era soprannominata così...

Tra le ultime fatiche cinematografiche di Valeria Bruni Tedeschi c’è l’interpretazione di Eleonora Duse, un personaggio a cui l’attrice ha dato anima e cuore. Nata nel 1868 a Vigevano, Eleonora Duse è stata una grande attrice teatrale, soprannominata la divina per le sue eccellenti capacità interpretative. Critici e addetti ai lavori erano concordi nel dire che Eleonora era mostruosa sul palco: interpretava ogni personaggio con un’intensità fuori dal comune ed una naturalezza sorprendente.

Claudia Scarpari, chi è la moglie di Francesco Acerbi/ “Ecco come mi ha conquistata”

Simbolo indiscusso del teatro moderno, divenne acclamata in tutto il mondo, anche grazie a delle fortunate tournée all’estero. “Le donne delle mie commedie mi sono talmente entrate nel cuore e nella testa che mentre m’ingegno di farle capire a quelli che m’ascoltano, sono esse che hanno finito per confortare me”, confidò all’epoca la Duse.

Aurora Tila, chi è 13enne morta a Piacenza cadendo dal balcone/ Ex a processo per omicidio: "Ha confessato…"

Valeria Bruni Tedeschi, la sfida in sala con Duse, il film dedicato alla divina Eleonora: “Aveva dentro il fuoco”

In una intervista rilasciata a Deejay Chiama Italia, Valeria Bruni Tedeschi ha parlato dunque con entusiasmo del suo personaggio nel film, mostrando grande interesse ed uno studio approfondito della vita di Eleonora. “Ha avuto una vita molto complicata, fatta anche di sconfitte. Lei combatteva e aveva il fuoco dentro”, ha assicurato Valeria Bruni Tedeschi. Nella pellicola vi è lo sforzo di raccontare non solo il suo successo, ma anche le sue debolezze e le sue fragilità umane, offrendo un ritratto autentico.

Matteo Bocelli, chi è, è fidanzato?/ Periodo buio dopo la separazione dei genitori: "Difficile cancellare..."

“Per quanto mi riguarda non è stata un’eroina ma un’antieroina”, ha detto ancora Valeria Bruni Tedeschi. Soddisfacente e motivante interpretarla, forse il punto più alto della carriera dell’attrice torinese. “Quando l’ho interpretata ho detto che non avrei mai più fatto film, ma so che non sarà così perché per me lavorare è ossigeno”, ha detto.