Eleonora e Luca Vissani, chi sono la moglie e il figlio di Gianfranco Vissani/ “La cucina di papà è…”

Eleonora e Luca Vissani sono la moglie e il figlio di Gianfranco Vissani, il celebre chef e volto televisivo oggi pomeriggio ospite di Caterina Balivo a La volta buona su Rai1. La famiglia del cuoco è accomunata dalla passione per la cucina, una passione che lo stesso Gianfranco aveva ereditato dal padre: lo chef, infatti, dopo gli anni di gavetta rilevò nel 1973 il ristorante paterno sulle rive del lago di Corbara, in provincia di Terni in Umbria, vicino alla sua città d’origine.

Di Eleonora, moglie di Gianfranco Vissani, non si conoscono sufficienti informazioni a riguardo, essendo piuttosto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo. Sappiamo però che i due coniugi sono accomunati dalla passione per la cucina, a sua volta tramandata al figlio Luca, che lavora nel ristorante di famiglia e aiuta la gestione dell’attività come maestro di sala del ristorante sulle rive del lago.

Luca, figlio di Gianfranco Vissani: la passione per la cucina ereditata dal padre

Luca Vissani, figlio di Gianfranco Vissani, ha inseguito le orme del padre lavorando nell’attività di famiglia e prendendo in mano la gestione di Casa Vissani, il ristorante sul lago di Corbara a pochi chilometri da Orvieto. Attraverso alcune dichiarazioni rilasciate all’Ansa nel novembre 2021, Luca aveva speso parole al miele per l’attività della figura paterna: “La cucina di papà è stata sempre brillante, ricercata negli ingredienti. Gianfranco Vissani a 70 anni è uno degli chef più moderni e nuovi della ristorazione italiana“.

Il figlio di Gianfranco Vissani ha poi aggiunto: “Non so se c’è un suo erede. Certo ci sono molti bravi chef che si sono affermati a livello nazionale e internazionale, ma dobbiamo considerare che mio padre decise di diventare Gianfranco Vissani nel 1979, quando si mangiava ancora solo per sfamarsi e non c’era assolutamente la cultura del cibo“. Inoltre, ha rivelato che “essere il figlio del maestro della cucina italiana è difficile, perché mio padre nel bene e nel male ha concentrato tutte le attenzioni e quindi affermare Casa Vissani al di là del personaggio che l’ha realizzata è davvero cosa difficile“.











