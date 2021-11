Eleonora, fidanzata Gianluca Ginoble (Il Volo)/ “Stiamo insieme da un po’, sono innamorato”

Eleonora è la fidanzata di Gianluca Ginoble de Il Volo. Il tenore rompe il silenzio sulla sua vita privata durante un’intervista rilasciata a Verissimo e rivela: “non sono single!”. Gianluca ospite con Ignazio Boschetto e Piero Barone negli studi del rotocalco televisivo di successo di Canale 5, il trio de Il Volo si raccontano a cuore aperto in occasione dell’uscita di un disco interamente dedicato alle grandi opere del Maestro Ennio Morricone. Dopo aver ripercorso la loro straordinaria carriera che li ha portati dall’Italia al grande successo in America, i tre cantanti si sono sbottonati anche sulla loro vita privata.

Propio Gianluca Ginoble, per tutti il bello del gruppo, si è lasciato andare ad una confessione inaspettata visto che ha rivelato di essere felicemente innamorato e fidanzato. “Io single? No, non lo sono!” ha detto Ginoble sorprendendo anche Silvia Toffanin, mentre l’amico Ignazio Boschetto ironizzava “lui è fidanzato a intermittenza, deve un attimo capire”.

Gianluca Ginoble e la fidanzata Eleonora: “si chiama come mia madre”

Un vero e proprio scoop per Gianluca Ginoble che a Verissimo è uscito allo scoperto parlando della fidanzata Eleonora. “In due anni succedono tante cose, ma oggi sono fidanzato e realmente innamorato, posso dirlo pubblicamente: sono felice” ha detto a gran voce il cantante de Il Volo. Naturalmente tutti si sono chiesti chi sia questa misteriosa ragazza di nome Eleonora di cui si conosce davvero poco. “Stiamo insieme da un po’ e tra l’altro si chiama anche come mia madre, vedi?” ha confessato il cantante che si è poi lasciato andare ad una serie di confessioni sull’amore.

A parte il nome, Eleonora, non è dato sapere di più sulla fidanzata di Ginoble che ha aggiunto: “non bisogna accontentarsi, molti confondono la compagnia, l’abitudine e l’affetto”. Sul finale il cantante ha poi detto: “posso assicurarti che stavolta non cambia, tra due anni il nome sarà sempre lo stesso, promesso!”.



