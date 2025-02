Verissimo, Eleonora Giorgi choc: “Hanno scoperto una metastasi nel cervello”

Torna ospite a Verissimo la celebre attrice romana Eleonora Giorgi, che ha nuovamente aggiornato i telespettatori di Canale Cinque riguardo alla malattia, il tumore al pancreas con il quale sta facendo i conti già da tempo. E purtroppo, le ultime notizie ricevute dall’attrice non sono positive:

“Le mie condizioni sono peggiorate, hanno scoperto una metastasi nel cervello, il momento resta difficile adesso, nel giro di una settimana ho fatto la radiochirurgia, viene usata da tanto tempo, ma al cervello fa un po’ paura e ne ho avuta. Sono andata a fare la cosa preparatoria che metterebbe paura a tutti, ma la mia professione mi aveva già insegnato a fare il calco. La chirurgia terapia è andata bene. Io da oltre un anno ho visto solo poche persone, ho avuto una grande sorpresa, è venuta Ornella Muti per me, lei ha un grande carisma, dopo esserci abbracciate e sentito le sue cose carine, non è solo una collega ma per me è qualcosa di più. Dovrei fare un elenco di 50 persone eccellenti che mi sono state vicine. Quando ci si affida ci si affida, mi vedete serena, non sono rassegnata ma aperta a tutto, anche ai miracoli” ha ammesso con il cuore colmo di speranza l’attrice capitolina.

Eleonora Giorgi ammette: “Mi abbandono al destino e all’amore dei miei figli”

Riguardo alla malattia, Eleonora Giorgi ha confessato in precedenti intervista a Verissimo: “Ogni tanto piango, ma non mi sono mai arrabbiata”. La scoperta del tumore l’ha spinta a pensare tanto, a riflettere sulla vita, ma anche sulla morte su cui ha detto: “tutti noi abbiamo una data di scadenza, ma nessuno lo sa. Il mio cuore e la mia anima si sono allargate. La scienza mi ha dato medicine per combattere questa malattia, altrimenti me ne sarei già andata da tempo, ho sceso tanti scalini e non so quanti me ne rimangono, sono ancora qui con il sorriso e mi abbandono al destino e all’amore dei miei figli”.

“L’arte è una grande arma dell’uomo, così come l’amore, la bellezza dell’arte mi dice che Dio esiste” le parole di Eleonora Giorgi sempre nel programma di Canale Cinque. “Con mio nipote ho un rapporto molto vivo, anche l’altra figlia di Clizia è una sponda di serenità per me” ha ammesso l’attrice sui nipoti. “Presto verrò qui ad annunciare il miracolo, spero di dare presto buone notizie” le parole dell’attrice nel salotto di Canale Cinque.