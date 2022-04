Eleonora Giorgi: “Amore? Sono arrabbiata, mi considero vedova”/ “Se fossi maschio…”

Eleonora Giorgi è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Dedicato”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Autieri e Gigi Marzullo e andata in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 9 marzo 2022. L’attrice ha esordito dicendo di avere cercato di interpretare varie donne nella sua carriera, “ma alla fine mi sono sempre vestita uguale e sono sempre rimasta basica. Questo è il pregio della normalità. Ho una vita inquieta, non scelta da me: mi sono capitate troppe cose. Inoltre, io sono curiosa di sapere cosa succede nella vita e credo che noi donne dovremmo essere fiere degli anni che passano. La medicina ci ha regalato una vita molto allungata e anche da anziani dobbiamo rimanere attivi: voglio morire lavorando, restando viva”.

La sua carriera ha preso il via con largo anticipo: “Ho iniziato molto presto a lavorare, all’età di 19 anni. Ho avuto una famiglia di genitori troppo giovani e di colpo mi sono trovata troppo libera, perché troppo poco custodita, troppo poco protetta. I miei ebbero altri cinque bambini e, inoltre, mio padre si innamorò di un’altra donna, con la quale fece altri due figli. Avrei voluto chiamare il Telefono Azzurro perché eravamo soli: solo il mio ragazzo di allora, oggi un grande primario e cardiochirurgo, mi è stato vicino. Siamo ancora amici, ci mandiamo i complimenti da nonni”.

ELEONORA GIORGI: “NON VEDO L’ORA DI GUARDARE IL MIO NIPOTINO”

A proposito dell’amore, Eleonora Giorgi a “Dedicato” ha confessato: “Avevo capito già in passato che essere donne è una fregatura. Se fossi maschio, a quest’età avrei delle spasimanti che vorrebbero riprodursi e sposarsi con me, magari anche 40enni. Invece, io, con l’età che ho, sono condannata alla solitudine, poiché donna. Mi considero una vedova dell’amore. I ragazzi devono farsi avanti anche con le donne grandi, senza avere paura”.

Intanto, suo figlio Paolo Ciavarro e sua nuora Clizia Incorvaia l’hanno resa nonna: “Non vedo l’ora di guardare il mio nipotino. Nella vita dovremmo tutti avere vicino un bimbo e un animaluccio, perché si vivrebbe con gli angeli. Io sono pazza di gioia di potere stare con lui”.

