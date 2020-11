ELEONORA GIORGI/ Ancora legata all’ex marito Massimo Ciavarro da un profondo affetto (Verissimo)

C’è anche Eleonora Giorgi, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, peraltro insieme al figlio Paolo Ciavarro con cui racconterà la sua vita attuale. La notizia della sua partecipazione si è fatta un po’ attendere: all’inizio, infatti, si diceva che Ciavarro sarebbe arrivato in compagnia, ma non era ancora chiaro “di chi”. Ebbene, Silvia Toffanin ha invitato nel suo salotto anche l’attrice, e non certo per la prima volta: già due anni fa, infatti, Eleonora rilasciò una serie di accorate dichiarazioni soprattutto in riferimento al suo passato difficile, e oggi ci torna per la seconda volta per parlare forse di argomenti più lieti. Paolo è il figlio che Eleonora ha avuto dalla sua relazione con Massimo Ciavarro, attore di fotoromanzi che ha ottenuto un grande successo soprattutto negli anni Settanta. La rottura con lui è arrivata nel 1996, ma i due genitori di Paolo rimangono tuttora legati da un profondo affetto.

Eleonora Giorgi, una “sorella” per Massimo Ciavarro

A proposito della sua unione con Eleonora Giorgi, Massimo Ciavarro ha dichiarato di reputarla una sorella, e che per quanto lo riguarda dovrebbe essere sempre così, quando una storia finisce e ci sono di mezzo dei figli. Oltre a perdere Eleonora, al momento della rottura, ha infatti rischiato di perdere anche il rapporto con suo figlio Paolo (all’epoca molto piccolo). Oggi, invece, le cose con lui vanno bene, e questo anche grazie a mamma Eleonora che non ha mai interferito durante i loro incontri. Anzi: vi partecipava. Basti pensare alle molteplici ospitate che hanno fatto tutti e tre insieme in diversi salotti televisivi, affrontando espressamente l’argomento ‘famiglia’ a loro tanto caro. Una scelta di visibilità un po’ diversa, rispetto a quella che fecero negli anni Ottanta quando Angelo Rizzoli – editore noto alle cronache come il suo ‘ex marito’ – si ritrovò al centro di uno scandalo che investì anche lei. Anche lei, infatti, ricevette giudizi morali evidentemente infondati, dal momento che proprio non sapeva né poteva immaginare che il padre del suo primogenito Andrea avesse a che fare con la massoneria.

La storia tra Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro

A scopo cautelativo, Eleonora Giorgi scelse di ritirarsi a vita privata, abbandonando tutto proprio all’apice della sua carriera quasi in concomitanza con la nascita di Paolo. L’obiettivo, presumibilmente, era anche quello di preservare il piccolo da alcune mosse non proprio etiche e rispettose di certa stampa, che in quel periodo più che mai mirava a scavare nel suo privato. Ma la scelta di vivere in campagna, isolata, non è bastata a preservare l’armonia necessaria in tutte le coppie e in special modo nella sua, composta da due personaggi famosi già con ampie ferite derivanti da un passato (sentimentale e non) piuttosto burrascoso. Per questo motivo, dopo 12 anni insieme, i due si sono allontanati, pur rimanendo ancora oggi vivo il bel ricordo della loro storia.



