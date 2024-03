Eleonora Giorgi asportato il tumore, come sta? “Traguardo raggiunto”/ Paolo Ciavarro “Operazione andata bene”

Eleonora Giorgi malattia, come sta dopo l’asportazione del tumore? Clizia Incorvaia: “Traguardo raggiunto”

Come annunciato a Verissimo nella puntata trasmessa sabato scorso, ieri Eleonora Giorgi si è operata per asportare il tumore e nelle scorse ore i figli Paolo Ciavarro ed Andrea Rizzoli e la nuora Clizia Incorvaia hanno rotto il silenzio sui social per rivelare com’è andata l’operazione e come sta Eleonora Giorgi. L’influencer ed ex concorrente del Grande Fratello 2024 sui social ha aggiornato tutti rivelando che l’operazione è andata bene e ringraziando tutti per l’affetto e sostegno: “Grazie per le vostre preghiere, grazie per il vostro amore…. primo traguardo raggiunto”

Anche i figli di Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli con un messaggio congiunto hanno voluto tranquillizzare i sostenitori dell’attrice: “È andata bene! Grazie a tutti per l’affetto e per la vicinanza.” L’attrice, a sua volta, ha ripostato i messaggi dei figli e della nuora sul suo profilo Instagram. Eleonora Giorgi si è sottoposta martedì 26 marzo all’operazione per l’asportazione del tumore al pancreas dal quale aveva annunciato di essere stata colpita alla fine del 2023. L’intervento chirurgico è riuscito come da programma e sta bene ed adesso l’attende un periodo di convalescenza.

Eleonora Giorgi, l’operazione per l’asportazione del tumore al pancreas è andata bene: l’annuncio di Paolo Ciavarro

Eleonora Giorgi nella lotta alla sua malattia ha raggiunto il primo traguardo importante: l’operazione per l’asportazione del tumore al pancreas nonostante sia molto complessa e delicata è andata bene. Ad annunciarla era stata proprio l’attrice nel salotto di Silvia Toffanin: “Ho avuto la fortuna nella vita di non conoscere quasi gli ospedali. Questa è una super operazione. Ma ringrazio Dio, i medici e la scienza che l’hanno resa possibile. Non era scontato.”

Eleonora Giorgi aveva poi aggiunto di essere speranzosa nella buona riuscita dell’operazione ma allo stesso tempo di provare paura e strizza e per questo aveva chiesto al suo pubblico di pregare per lei: “Oltre al pubblico che ringrazio con il cuore ci sei anche tu perché sei stata la spinta dal primo giorno. Martedì intorno alle 14.00 fate una preghierina che non si sa mai.” L’attrice ha potuto contare soprattutto sulla vicinanza dei figli Paolo Ciavarro ed Andrea Rizzoli, delle nuore tra cui Clizia Incorvaia e dell’ex marito Massimo Ciavarro che si è trasferito da Lampedusa e Roma per starle vicino.













