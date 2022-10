Eleonora Giorgi cade in diretta tv/ Video “Adesso i miei figli mi sfotteranno!”

Eleonora Giorgi è caduta in diretta tv su Rai Uno, nel corso della puntata di “ItaliaSì!” andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 29 ottobre 2022. In particolare, l’attrice è stata presentata da Marco Liorni con particolare enfasi e, mentre lei si avvicinava al centro dello studio, complice probabilmente un gradino traditore, ha perso improvvisamente l’equilibrio: Eleonora Giorgi ha urlato ed è finita faccia a terra, fortunatamente evitando l’impatto del viso contro il pavimento grazie all’utilizzo delle mani. Gelo in studio tra il pubblico, le cui espressioni preoccupate hanno sottolineato la violenza della caduta.

ELEONORA GIORGI CADE IN TV: “COLPA TUA, MARCO! SONO RIMASTA ABBAGLIATA”

Subito Marco Liorni ha raggiunto Eleonora Giorgi, che con grande rapidità si è rialzata in piedi, rassicurando tutti i presenti e i telespettatori: “Non mi sono fatta niente!”. Liorni, sollevato, ha replicato: “Si è tirata su velocissimamente, come se nulla fosse accaduto”. L’attrice, a quel punto, ha detto: “Non l’ho visto (il gradino, ndr), ho guardato te, Marco, e sono rimasta abbagliata. Beh, poi è divertente… Adesso i figli mi sfotteranno stasera, perché lo metteranno su Instagram! Mi diranno: ‘Mamma, non ti si può mai lasciare da sola’. Scusatemi per l’incidente”.

“Che ci faccio alle donne, che cadono ai miei piedi?”

