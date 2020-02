Eleonora Giorgi cambia idea su Clizia Incorvaia/ La lettera: “Paolo sono felice”

Eleonora Giorgi cambia idea su Clizia Incorvaia e decide di scrivere una bella lettera a suo figlio Paolo Ciavarro: “Amore mio quanto, Paolo carissimo, quanto mi manchi! È bellissimo però poterti contemplare in qualsiasi momento sempre solare, sensibile, affettuoso misurato, leale. Sono tanto fiera di te. Mi dispiace molto di essere apparsa invadente e magari preoccupata quando sono entrato nella casa, colpa delle circostanze non determinate da me e dalla mia emotività, perdonami”.

Conclude: “Voglio invece che tu sappia che sono felice per te. Felice di vederti felice nella tua storia d’amore con Clizia. E poi te lo ricordi, vero, che rispetto il privato dei miei figli e accolgo con amore ogni loro scelta?! Ti prego, amore mio, sii felice e sereno e viviti tutto il bello che c’è, qui fuori va tutto benissimo! Un bacio immenso, mamma”. Ora per i ragazzi c’è anche l’approvazione della mamma di Paolo e dunque il via libera per vivere la storia d’amore con maggiore tranquillità rispetto a quanto fatto nell’ultima settimana e dopo l’ingresso nella casa di Eleonora Giorgi. Staremo a vedere invece se ci sarà modo di ascoltare anche le parole di Massimo Ciavarro, papà di Paolo, che ha dimostrato invece di essere più misurato e certamente meno preoccupato rispetto all’ex moglie.

