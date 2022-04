Eleonora Giorgi, chi è la madre di Paolo Ciavarro/ “Tornata a Roma per mio nipote Gabriele”

Eleonora Giorgi, la madre di Paolo Ciavarro è diventata nonna del piccolo Gabriele. La nascita di un figlio ti cambia la vita, ma anche quella di un nipote. Lo sa bene l’ex compagna di Massimo Ciavarro che alla notizia dell’arrivo di un nipote ha deciso di tornare a vivere a Roma per stare vicino al figlio e alla sua famiglia. Proprio la Giorgi parlando del rapporto del figlio Paolo con Clizia Incorvaia ha rivelato: “io ho sempre creduto nella loro storia, anche all’inizio che c’erano tanti scetticismi, il razzismo di voler giudicare i 10 anni di più di lei, cosa che invece io ritengo legittima… Lì avevo colto i segnali di Clizia e si è veramente rivelato quello che io avevo sentito e sperato”. Non solo, l’attrice ha anche aggiunto: “la cosa più commovente sono stati loro, Paolo e Clizia”.

La Giorgi si è legata molto anche alla nuora Clizia Incorvaia per cui ha solo parole di grande affetto: “è una donna molto affettuosa. Mi ingloba nella loro vita”.

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: “‘c’è ancora un grande affetto tra noi”

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro sono i genitori di Paolo Ciavarro. Un amore che per anni ha tenuto banco su tutti i magazine di gossip, ma che purtroppo è terminato. Nonostante tutto i due attori sono ancora oggi molto legati come ha rivelato proprio l’attrice in occasione della notizia dell’arrivo di un nipote. Massimo Ciavarro, infatti, è poco presente sui social e non ha commentato la lieta notizia, mentre l’attrice ha sbandierato la sua gioia ovunque.

“Dopo aver avuto questa splendida notizia non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni” ha detto la Giorgi che parlando dell’ex compagno ha precisato – “lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo”.

