Eleonora Giorgi, mamma di Andrea Rizzoli, è un’icona del cinema italiano, interprete versatile di ruoli drammatici ma anche di commedie erotiche che l’hanno resa un sex symbol negli anni ’70 e ’80. Nata a Roma nel 1953, tra le sue prime esperienze cinematografiche rientra una breve apparizione nello storico film Roma di Federico Fellini del 1972. Il primo ruolo da protagonista arriva l’anno successivo in Storia di una monaca di clausura di Domenico Paolella, mentre nel 1974 recita in Appassionata di Gianluigi Calderone in coppia con Ornella Muti.

Pur avendo interpretato anche ruoli drammatici, come in Cuore di cane di Alberto Lattuada del 1976, il suo nome resta legato alle commedie anni ’80 e ’90. Ha recitato al fianco di Renato Pozzetto in Mia moglie è una strega, con Carlo Verdone in Borotalco, per il quale vinse anche un David di Donatello, e con Adriano Celentano in Mani di velluto (1979). Attrice anche televisiva, ha preso parte anche a diversi sceneggiati e serie come Morte di una strega, Uno di noi, I Cesaroni e Don Matteo, mentre nel 2018 si è cimentata in tv come concorrente di Ballando con le stelle e del Grande Fratello Vip.

Eleonora Giorgi dal 2023 sta facendo i conti con una malattia, un tumore al pancreas, annunciata per la prima volta in forma pubblica durante una puntata di Pomeriggio 5. L’attrice è supportata da tutta la sua famiglia, compresi i figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, nati dalle storie d’amore rispettivamente con l’editore Angelo Rizzoli e con l’attore Massimo Ciavarro. Proprio il primogenito Andrea, in una recente intervista al Corriere della Sera, ha rivelato: “Faremo il necessario affinché il tempo che le resta sia piacevole, ma non possiamo fare nulla per allungarlo. Ci siamo goduti ogni istante con una intensità prima inimmaginabile. E continueremo fino all’ultimo giorno“.

L’attrice, in una recente intervista a Verissimo, ha descritto l’evoluzione di questa malattia che sta progredendo sempre più: “Le mie condizioni sono peggiorate, hanno scoperto una metastasi nel cervello, il momento resta difficile adesso, nel giro di una settimana ho fatto la radiochirurgia, viene usata da tanto tempo, ma al cervello fa un po’ paura e ne ho avuta“.