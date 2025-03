Eleonora Giorgi, chi erano i suoi genitori? Le origini ungheresi e inglesi dell’attrice di Borotalco

Forse non tutti sanno che Eleonora Giorgi ha origini inglesi da parte del papà e ungheresi da parte della mamma. L’attrice classe 1953, che ha esordito nel mondo del cinema non ancora ventenne, è diventata un’icona del piccolo e grande schermo, grazie ad interpretazioni memorabili, come quella del 1982 in Borotalco al fianco di Carlo Verdone. Per quanto riguarda la sua infanzia e i suoi genitori, Eleonora Giorgi è sempre stata piuttosto abbottonata.

Non ha mai parlato apertamente delle sue origini, salvo qualche rara eccezione in cui si è limitata a condividere alcuni aneddoti simpatici della sua adolescenza. In una intervista riportata da Il Messaggero, ad esempio, Eleonora ha menzionato un ricordo estivo del 1963, quando assieme alla mamma stava trascorrendo le vacanze sull’isola di Ponza. Mamma Maria Roma, per insegnarle a nuotare, decise di lanciarla direttamente in acqua.

Eleonora Giorgi, il rapporto coi suoi genitori e l’aneddoto sul padre: “Mandò in pezzi la famiglia ma…”

L’impatto con l’acqua fu ‘traumatico’ per Eleonora Giorgi, che però non ha mai dato colpe alla madre per la sua eccessiva esuberanza. D’altronde era fatta così. “Mia madre era una donna un po’ matta, io non sapevo nuotare e lei mi buttava in acqua. Andare al mare? Sono fotofobica”, ha raccontato l’attrice.

Sempre parlando dei genitori, in una intervista a Verissimo, Eleonora Giorgi ha confidato di aver vissuto momenti non semplicissimi nel rapporto con papà e mamma. “Mio padre è stato impegnativo e questa cosa ha mandato in pezzi tutta la mia famiglia. Mia mamma aveva scoperto che mio padre aveva una relazione parallela con un’altra donna, con la quale aveva avuto due figli. Per me fu uno shock”, il ricordo della showgirl.

