Eleonora Giorgi come sta? L’attrice, ricoverata in una clinica di Roma, non ha potuto partecipare alla festa di compleanno del nipotino Gabriele, figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Ieri, venerdì 21 febbraio, il piccolo ha festeggiato i suoi tre anni insieme ai genitori e ai suoi amichetti. Per l’occasione, Clizia e Paolo hanno organizzato un party a tema dinosauri, dato che il bambino è da sempre appassionato dei rettili. L’ex vippona ha condiviso diverse storie sul suo profilo Instagram, in cui Gabriele è apparso circondato da gonfiabili, cibo e dinosauri. Purtroppo, però, c’è stata una grande assente, ovvero nonna Eleonora.

Eleonora Giorgi come sta, figlio Andrea Rizzoli "È cosciente"/ "Va incontro all'addio ma sarà sempre con noi"

La regista ha un tumore al pancreas al quarto stadio e, recentemente, ha avuto una nuova crisi, motivo per il quale è stata ricoverata e ha iniziato un’altra dura terapia. “Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di 10 passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone. Ho un’ampolla al collo con l’ossigeno, mi tengono in vita perché tutto succeda il più tardi possibile”, ha dichiarato pochi giorni fa a Il Corriere della Sera.

Eleonora Giorgi: “Per la malattia sto facendo la terapia del dolore…”/ “Non ho paura di morire”

Eleonora Giorgi assente al compleanno del nipote Gabriele Ciavarro: come sta l’attrice

Un altro grande assente al compleanno di Gabriele Ciavarro è stato lo zio Andrea Rizzoli, primogenito di Eleonora Giorgi. Proprio poche ore fa, Andrea è stato ospite di Alberto Matano a La Vita in Diretta, dove ha parlato delle difficile condizioni della madre. Entrambi i figli dell’attrice sono consapevoli delle scarse possibilità di guarigione della mamma, ma si stanno impegnando al massimo per regalarle dei momenti felici finché potrà restare con loro. Nel corso dell’intervista, Andrea ha poi rivolte delle parole toccanti ad Eleonora, svelando di essere rimasto sorpreso dall’immenso coraggio che ha dimostrato fin dal momento in cui ha appreso della malattia.

Eleonora Giorgi ricoverata, la malattia peggiora: "Urlavo dal dolore sola in casa"/ "Non cammino più"

“Non dobbiamo prenderci in giro, ma possiamo vivere serenamente gli ultimi istanti. Lei sta bene, è cosciente. Non ha più una grande capacità fisica, fa qualche passo, ma anche oggi l’ho trovata in forma e mangia. Da quando è iniziato questo percorso è cambiata, ma questo è stato coraggioso che si sia mostrata e si sia raccontata andando incontro all’addio definitivo. La stimo molto a prescindere dal fatto che sia suo figlio. Lei sarà sempre con noi”, ha detto Andrea ad Alberto Matano.