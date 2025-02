Ormai da diversi mesi Eleonora Giorgi sta combattendo con una difficile malattia, il tumore al pancreas. Purtroppo le notizie degli ultimi giorni non sembrano aggiungere speranza a quanto sta succedendo nella sua vita. Sex symbol e attrice di successo degli anni ’70, la Giorgi ha sempre mantenuto un buon rapporto con il suo pubblico decidendo di raccontare ogni parte della sua vita, anche quella della diagnosi più dura da digerire. Da lì, la lotta continua, la speranza in una cura e la notizia delle metastasi che ormai si sono diffuse ovunque.

Di recente, Eleonora Giorgi ha fatto sapere di non riuscire più a camminare, e che una notte si è ritrovata da sola ad urlare dal dolore. Da lì, la decisione del trasferimento in una struttura in cui è ricoverata con la terapia del dolore, ovvero dosi di morfina e antidolorifici che le permettono di stare meglio in questa fase della sua vita. L’attrice ha sempre detto di voler godere il più possibile di quello che le resta, vivendo ogni fase del suo destino e stare con la famiglia per collezionare tanti ricordi.

Poco fa, il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia ha festeggiato il suo compleanno. Il piccolo Gabriele ha già compiuto tre anni e per la prima volta la nonna Eleonora Giorgi non era presente per celebrare questo evento a causa del peggioramento improvviso e dell’impossibilità di camminare e di godersi il momento. A parlare sui social è stata proprio Clizia: “[…] ma quest’anno ogni istante ha avuto un sapore diverso. Mia suocera, l’adorata nonna Ele del mio piccolino, non era fisicamente con noi, ma con il cuore sì” ha fatto sapere, definendola poi una leonessa che ha voluto che la famiglia festeggiasse anche senza di lei.

“Ho un’ampolla al collo e l’ossigeno” aveva detto qualche giorno fa Eleonora Giorgi, spiegando di essere sottoposta ad una cura di cortisone e morfina dato che per via del dolore non riesce a fare più di dieci passi. “Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile“, ha spiegato l’attrice, ormai rassegnata sul suo destino dopo aver lottato con tutte le sue forze e dopo aver condiviso coi fan ogni passo di questo difficile percorso.