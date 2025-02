Come sta Eleonora Giorgi? Questa è la domanda che in tanti si fanno ormai quotidianamente, soprattutto dopo il recente peggioramento delle condizioni di salute dell’attrice. Qualche giorno fa, infatti, è stata ricoverata in una clinica di Roma per sottoporsi alla cosiddetta terapia del dolore, a base di morfina e cortisone. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, Eleonora ha raccontato di non riuscire più a camminare bene, aggiungendo: “Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile”. Suo figlio, Andrea Rizzoli, ha dichiarato che la famiglia è consapevole che non ci sia più molto da fare, ma il loro obiettivo è farle vivere questo periodo nel modo più sereno possibile.

Adesso, a fornire un nuovo aggiornamento sulla regista è stata Barbara Palombelli. Questa mattina, 26 febbraio, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Forum. Prima dell’inizio del programma, però, la Palombelli si è rivolta al suo pubblico per spendere alcune parole nei confronti di Eleonora. Con il figlio minore dell’attrice al suo fianco, visibilmente commosso, ha detto: “Accanto a me ho Paolo Ciavarro e voglio dargli un abbraccio. Eleonora ci sta per salutare. Oggi Paolo ha lasciato la mamma in ottima compagnia per stare con noi qui in diretta”.

Eleonora Giorgi, come sta: gli aggiornamenti di Barbara Palombelli

Com’è noto, Paolo Ciavarro fa parte da anni del cast di Forum. Nonostante il difficile periodo che sta attraversando, oggi, mercoledì 26 febbraio, ha comunque preso parte alla puntata del programma di Canale 5. Per questo motivo, la ‘padrona di casa’ Barbara Palombelli ha voluto rivolgergli un saluto speciale, per poi condividere anche un doloroso aggiornamento sulle condizioni di salute di sua madre, Eleonora Giorgi. Come già raccontato dalla stessa attrice e dal figlio Andrea Rizzoli, il percorso terapeutico non è riuscito a fermare l’avanzare della malattia, lasciandole pochissime possibilità di guarigione.

Mentre Paolo si trovava nello studio di Forum, sua moglie Clizia Incorvaia è volata a Milano per partecipare alla Fashion Week. Sui social, ha voluto spiegare le ragioni della sua partenza in un momento così delicato, sottolineando che si è trattato di un impegno professionale come inviata della Rivista Gente. Inoltre, ha precisato che sia suo marito che sua suocera le hanno mostrato pieno supporto, invitandola a non rinunciare al suo lavoro.