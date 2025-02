Eleonora Giorgi come sta? Ultimi aggiornamenti sulla malattia: “Non volevo curarmi”

Non ci sono buone notizie è il libro che Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi ha scritto sulla vicende della mamma, malata di una forma particolarmente aggressiva di tumore al pancreas che non le sta lasciando scampo. In un’intervista recente l’attrice si è lasciata andare alle confidenze rivelando che quest’ultimo periodo non è stato soltanto dolore e sofferenza ma anche un modo per conoscere meglio la sua famiglia e trascorrere con loro attimi splendidi come il matrimonio del figlio Paolo Ciavarro con la nuora Clizia Incorvaia e con il nipotino Gabriele.

Eleonora Giorgi come sta? “La notte la passo sveglia” ha premesso l’attrice stando a quanto riporta SkyTg24 per poi confessare che quando le hanno detto che non c’erano più speranze ha anche pensato a smettere di curarsi e di aver cambiato idea solo per il bene dei suoi figli: “Quando ho capito la gravità ho detto ai miei figli che non volevo accanimenti terapeutici, Paolo mi ha fissato sconvolto. Senza di loro forse avrei rinunciato: dopo la prima chemio ho passato una notte abbracciata al water.”

Sulla malattia Eleonora Giorgi ha rivelato che purtroppo le speranze di una guarigione sono pochissime. Non riesce più a fare più di dieci passi e sta facendo la terapia del dolore con morfina e cortisone. “Ogni giorno è un regalo” ha ammesso al Corriere della Sera l’attrice. Di recente anche la nuora Clizia Incorvaia ha condivo sui social un reel del terzo compleanno del piccolo Gabriele dicendo che purtroppo la sua adorata ‘nonna Ele’ non era presente perché ricoverata. Alla domanda Eleonora Giorgi come sta, infine, il figlio Andrea Rizzoli ha risposto: “Lei sta bene, è cosciente, non ha più una grande capacità fisica, fa qualche passo, ma anche oggi l’ho trovata in forma e mangia.” Perché da un tumore come il suo purtroppo non si guarisce.