COME STA ELEONORA GIORGI? LE ULTIME NOTIZIE

“Mi curo soltanto per i miei figli“, così aveva parlato nei giorni scorsi Eleonora Giorgi dopo il ricovero in una clinica per il peggioramento della sua malattia, il tumore al pancreas. Proprio uno dei figli dell’amata attrice, Andrea Rizzoli, è intervenuto a La Vita in Diretta sulla battaglia condotta dalla madre. “Io e mio fratello (Paolo Ciavarro, ndr), le nostre mogli e nostra madre abbiamo deciso di fare questo percorso insieme. Vogliamo restituirle quello che ci ha dato e questo ci è sembrato il modo giusto“, ha spiegato in merito alla decisione di affrontare insieme questa battaglia.

Per quanto riguarda le condizioni della madre, il figlio di Eleonora Giorgi ha spiegato che c’è la consapevolezza di non poter guarire da un tumore al pancreas al quarto stadio. “Non dobbiamo prenderci in giro, ma possiamo vivere serenamente gli ultimi istanti. Lei sta bene, è cosciente. Non ha più una grande capacità fisica, fa qualche passo, ma anche oggi l’ho trovata in forma e mangia“, ha aggiunto Andrea Rizzoli nello studio di Alberto Matano.

ANDREA RIZZOLI: “MI HA STUPITO IL SUO CORAGGIO”

“Da quando è iniziato questo percorso è cambiata, ma questo è stato coraggioso che si sia mostrata e si sia raccontata andando incontro all’addio definitivo. La stimo molto a prescindere dal fatto che sia suo figlio“, ha proseguito Andrea Rizzoli nell’intervista a La Vita in Diretta. Il figlio di Giorgi ha confessato di essere rimasto colpito dal modo in cui la madre ha deciso di combattere la malattia. “Mi ha stupito il suo coraggio, averci messo la faccia. Sapeva di non potercela fare, ma vuole dare senso a questo viaggio e fare in modo che aiuti gli altri“.

Questo richiede coraggio per il figlio dell’attrice, perché forse sarebbe più semplice chiudersi. La malattia poi è un evento così forte che, secondo Andrea Rizzoli, se lo neghi “ti macera dentro“, invece accettandolo “ti trasforma“. E nel loro caso la trasformazione è stata in meglio. “L’importante è non arrivare sul fondo, dove non c’è nulla“. Infine, Andrea Rizzoli le ha mandato un messaggio, assicurandole che le lezioni apprese saranno trasmesse: “Lei sarà sempre con noi“.