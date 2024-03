Eleonora Giorgi, come sta?/ La lotta contro il tumore, la recente polmonite e l’amore di figli e nipotino

Eleonora Giorgi, come sta l’attrice malata di tumore al pancreas

Eleonora Giorgi ha toccato il cuore di tutti alcune settimane fa, raccontando con coraggio e grande forza d’animo del calvario della malattia che attualmente sta vivendo. L’attrice è infatti alle prese con un tumore al pancreas, patologia che implica un ciclo di chemio debilitante ma necessario al fine di debellare il male che la attanaglia. Di recente le sue condizioni hanno lasciato in apprensione i fan a causa di una polmonite e per questo in seguito a rivelare come sta adesso Eleonora Giorgi ci ha pensato lei stessa.

Che malattia ha Eleonora Giorgi?/ Il tumore al pancreas e il percorso di chemioterapia

Come racconta Il Fatto Quotidiano, Eleonora Giorgi è tornata di recente sui social per rassicurare gli appassionati a proposito delle sue condizioni; sia in riferimento alla brutta polmonite dei giorni scorsi che al ciclo di chemio per il tumore al pancreas. La malattia le ha provocato un indebolimento fisico che ha dunque reso meno efficaci le difese immunitarie; fortunatamente, l’attrice ha appunto raccontato di essere guarita senza dover passare per il ricovero. “Ci siamo lasciati che stavo per fare la chemio e passato qualche giorno sarei dovuta tornare da Myrta Merlino in televisione; invece, avevo la febbre, la tosse e abbiamo scoperto che ho avuto una bella polmonite da abbassamento immunitario, cioè quasi da chemio”. Questo il racconto fatto sui social da Eleonora Giorgi, che ha poi spiegato: “Avevo una debolezza pazzesca e la febbre che non si abbassava mai sotto i 38 e mi faceva un po’ paura”.

Ex mariti Eleonora Giorgi, chi sono? Da Massimo Ciavarro a Angelo Rizzoli/ Due matrimoni e due figli

Eleonora Giorgi rivela come sta adesso: “Sono ottimista e voglio lottare”

Nonostante il brutto periodo alle prese con la brutta polmonite, Eleonora Giorgi – come riporta Il Fatto Quotidiano – è comunque riuscita a superare il momento senza alcun ricovero ospedaliero. “Sono guarita e per la polmonite non sono stata ricoverata ma ho dovuto comunque fare quindici giorni di antibiotici… Sono stati giorni faticosi, però io sono ottimista; devo lottare e fare quello che mi dicono i dottori”. L’attrice ha poi concluso con dei toccanti ringraziamenti per chi ha avuto un pensiero per lei in questi giorni difficili: “Leggervi è stato bellissimo, soprattutto in quei giorni in cui non mi muovevo, grazie per l’affetto”.

Eleonora Giorgi malattia, nuovi problemi di salute: "Sono stati giorni faticosi"/ "Polmonite e infezione"

Eleonora Giorgi sta attraversando un periodo difficile alle prese con la sua malattia ma per fortuna può contare non solo sulla sua forza di volontà e determinazione ma anche sulla sua famiglia. Al suo fianco ha il figlio maggiore Andrea Rizzoli, con la sua fidanzata ed il secondogenito Paolo Ciavarro. E proprio con riferimento a quest’ultimo, che l’ha resa nonna del piccolo Gabriele, in una recente intervista ha rivelato che è stata proprio lei a spingerlo a sposare Clizia Incorvaia: «Sono stata io a spingere mio figlio a fare questo passo perché voglio accompagnarlo alla cerimonia»











© RIPRODUZIONE RISERVATA