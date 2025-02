Eleonora Giorgi è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco televisivo di successo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. L’attrice di tantissimi film di successo è pronta a tornare per aggiornare il pubblico sulle sue condizioni di salute. L’attrice si è ammalata di cancro; un terribile tumore al pancreas che sta affrontando con grande forza e determinazione condividendo con i telespettatori la sua battaglia. Negli ultimi giorni l’attrice è stata ospite del programma radiofonico I Lunatici dove ha confessato che la malattia continua ad avanzare e che ora aspetta solo un miracolo.

Chi sono Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, i figli di Eleonora Giorgi/ "Molto uniti da sempre"

La Giorgi si è fatta portavoce di un bellissimo messaggio: “sprechiamo il nostro tempo dietro gelosie, ansie inutili e frustrazioni. La malattia è avanzata, aspetto un miracolo”. Non solo, l’attrice ha confessato che continua a lottare grazie anche all’amore ed affetto incondizionato della sua famiglia che non l’ha mai lasciata sola.

Tumore al pancreas, malattia Eleonora Giorgi/ L'attrice: "a Houston trovata una chiave d’accesso per malati"

Eleonora Giorgi sulla malattia: “parlarne ha aiutato tanta gente”

Eleonora Giorgi si è anche soffermata a parlare di come si è evoluta la malattia nel corso degli ultimi mesi: “ogni tanto piango, ma non mi sono mai arrabbiata”. La scoperta del tumore l’ha spinta a pensare tanto, a riflettere sulla vita, ma anche sulla morte su cui ha detto: “tutti noi abbiamo una data di scadenza, ma nessuno lo sa. Il mio cuore e la mia anima si sono allargate”.

Il tumore sta dilagando ed oggi tante cose che l’attrice faceva prima non può più farle; come per esempio una bella camminata al parco, ma dopo pochi passi la stanchezza la spinge a sedersi sulla sedia a rotelle. Nonostante tutto il dolore, la Giorgi ha voluto parlare della malattia per aiutare le tante persone che si trovano nella stessa situazione: “parlarne ha aiutato tanta gente”. Infine sulla morte ha detto: “sono fatalista, credo in un ordine superiore delle cose”.

Chi è Angelo Rizzoli, ex marito di Eleonora Giorgi/ "Mi ha aiutata molto". Poi il divorzio