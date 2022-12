Eleonora Giorgi: “Difendo Wilma e l’amore per Daniele”/ “Con Stefano Sala? Non rinnego nulla”

Eleonora Giorgi difende Wilma Goich: “Asseconda le proprie emozioni”

Al Grande Fratello Vip 2022 ha fatto molto discutere fuori e dentro la Casa, l’interesse di Wilma Goich per Daniele Dal Moro. Ciò che ha scalpore è la grande differenza di età tra i due che ha suscitato ogni genere di polemica sul web. A difendere la cantante ci ha pensato Eleonora Giorgi ai microfoni di Novella 2000.

L’attrice dichiara: “Ode a Wilma, che assecon­da i propri slanci emozionali a dispet­to delle sue 77 primavere. Le nostre nonne venivano messe a letto dopo i 50 e concepite quali esseri asessuati, oggi le cose sono ben diverse. Il cuore non ha età, è bene che il mondo lo ac­cetti una volta per tutte“. Eleonora Giorgi spiega perchè i ragazzi giovani sono attratti dalle donne molto mature: “I fanciulli manifestano sempre pm interesse alle donne della mia genera­zione poiché rassicuranti, materne ed accoglienti. A dispetto delle ragazze dell’era digitale, diamo l’idea di esse­re disposte a prenderci cura dell’altro, di viziarlo in cucina senza sentire per questo di aver perso la corona”.

Eleonora Giorgi svela com’è andata con Stefano Sala: le sue parole

Eleonora Giorgi non poteva che prendere le difese di Wilma Goich, considerando che lei stessa ha avuto un flirt con un concorrente giovane al Grande Fratello Vip. Si tratta del muscoloso Stefano Sala, per il quale l’attrice aveva perso la testa nella Casa.

Ai microfoni di Novella 2000, Eleonora Giorgi svela dei dettagli sull’avvicinamento con Sala, allora 28enne: “Eccome! Non rinnego niente. Stefano è di una bellezza disarmante, ne subii il fascino. I sentimenti non im­biancano, miei cari“. L’attrice ha ammesso che tra loro c’è stato un bacio: “Sì, su quella meravigliosa bocca. Ad esso seguì una serie di contatti fisici esaltanti dovuti al gioco, però non ho mai preso sul serio l’idea di una love story con lui”.

