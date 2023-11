Eleonora Giorgi dopo l’annuncio della malattia: “Grazie del tanto amore”/ “Mi sta sostenendo e confortando”

Eleonora Giorgi e l’annuncio della malattia: diagnosticatole un tumore al pancreas

È di pochi giorni fa la notizia di una brutta malattia che ha colpito Eleonora Giorgi, ora destinata a combattere con tutta se stessa per sconfiggerla. All’attrice è stato diagnosticato un cancro al pancreas, come annunciato per la prima volta nello studio di Pomeriggio Cinque, ospite di Myrta Merlino: “Ora comincia per me un cammino che condividerò con voi, la chemioterapia e l’intervento, poi comincia il ritorno. Lo voglio vivere in vostra compagnia“.

L’attrice ha approfondito il tema della malattia e delle conseguenti cure in un’intima intervista, rilasciata al Corriere della Sera: “Se ho paura? Molta, mercoledì inizierò il ciclo di chemioterapia all’Humanitas di Milano. Mi hanno detto che con il primo potrei dormire anche per tre giorni, tanto sarà forte. Dovrò ripetere le terapie ogni 15 giorni ma ho deciso di combattere con determinazione“.

Eleonora Giorgi, il messaggio su Instagram: “Grazie del tanto amore“

La notizia ha generato un’ondata di affetto e solidarietà attorno ad Eleonora Giorgi, che non ha potuto fare altro che ringraziare le persone a lei più vicine, dai colleghi ed amici ai followers, per la vicinanza. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, l’attrice ha condiviso nelle scorse ore il seguente messaggio: “Grazie di cuore del tanto amore! Mi sta sostenendo e confortando e scaldando l’anima! E non c’è nulla che possa dare più gioia e forza del sentirsi amati! Io sto ricevendo da voi questo grande dono… e non posso non accorgermi di essere davvero fortunata per questo! Grazie infinite!“.

Tantissimi i messaggi di affetto e di supporto ricevuti sotto il post: da Mara Venier a Caterina Balivo, da Monica Leofreddi a Sandra Milo, oltre ad un affettuoso messaggio di Clizia Incorvaia, la compagna del figlio Paolo Ciavarro. Sarà una battaglia non semplice per Eleonora Giorgi, ma grazie all’affetto e al calore delle persone per lei più importanti il percorso lungo la malattia avrà numerosi alleati in più.

