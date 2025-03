Eleonora Giorgi ha chiesto di essere cremata

Oggi è il triste giorno dell’ultimo saluto a Eleonora Giorgi, l’attrice romana scomparsa due giorni fa dopo la battaglia con il tumore al pancreas sarà salutata dai suoi fan alla Chiesa degli Artisti di Roma, scelta dalla famiglia per uno speciale ricordo da parte di tutta quelle gente che ha amo l’artista in anni di onorata carriera. Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, ha raccontato gli ultimi giorni della madre, soffermandosi sulle volontà di Eleonora Giorgi:

“Sapevamo che sarebbe successo, eravamo coscienti di come sarebbe finito il viaggio. È andata via tranquilla alle 9.15 del mattino di lunedì. Massimo Ciavarro era con lei e ci ha chiamato: io e mio fratello Paolo siamo corsi all’ospedale, lei ci ha aspettato e si è addormentata tenendo me in una mano e lui nell’altra” le parole del figlio di Eleonora Giorgi che ha rivelato come l’ultima volontà della madre fosse quella di essere cremata.

Eleonora Giorgi e il funerale: dove saranno disperse le sue ceneri

A fornire ulteriori informazioni riguardo alla scelta di Eleonora Giorgi di vedere disperse le sue ceneri ci ha pensato lo stesso figlio Andrea Rizzoli, che ha svelato quale fosse l’ultimo desiderio della madre, ormai consapevole del destino al quale sarebbe andata incontro di lì a poco:

“Ci piacerebbe ottenere la dispensa per lasciare l’urna nel Santuario della Madonna del Sorbo, a Campagnano, un luogo caro a me e a Paolo. Se non fosse possibile, disperderemo le ceneri sulle Dolomiti, che lei amava molto” ha svelato Andrea Rizzoli raccontando così la decisione della madre, che avrebbe fatto ironia anche sulla morte negli ultimi giorni di vita.

