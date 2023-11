Eleonora Giorgi e la malattia: “Paura del cancro? Molta, ma voglio combattere”/ “Sono stata fortunata…”

Eleonora Giorgi e la voglia di vincere contro il cancro al pancreas: “Mercoledì inizio la chemioterapia…”

Dopo la toccante rivelazione fatta qualche giorno fa a Pomeriggio Cinque, Eleonora Giorgi ha scelto le pagine del Corriere della Sera per parlare nel dettaglio della sua battaglia alle prese con un cancro al pancreas. “Se ho paura? Molta, mercoledì inizierò il ciclo di chemioterapia all’Humanitas di Milano. Mi hanno detto che con il primo potrei dormire anche per tre giorni, tanto sarà forte. Dovrò ripetere le terapie ogni 15 giorni ma ho deciso di combattere con determinazione”. Inizia così l’intervista per il quotidiano con la donna che a dispetto della paura giura forza e coraggio in questa battaglia per la sua salute.

“Alla diagnosi ho reagito con incredulità, credevo che avessi problemi polmonari. Sono stata miracolata perché l’ho scoperto per tempo per via di una serie di circostanze fortuite”. Prosegue così il racconto di Eleonora Giorgi in riferimento a come sia riuscita, con ottimo anticipo, a venire a conoscenza del cancro al pancreas; condizione favorevole al fine di poter debellare la malattia nel migliore dei modi. L’attrice e regista ha spiegato di aver scelto di fare alcuni esami di rito per un raffreddore piuttosto ostico venendo così a conoscenza della patologia in essere. “L’esame ha rivelato dei piccoli noduli, di cui due frastagliati… Se i noduli ai polmoni fossero stati metastasi avrei un anno e mezzo di vita davanti; invece la biopsia ha detto che dopo la chemioterapia potrò operarmi”.

Eleonora Giorgi, la forza di lottare grazie ai figli: "Volevo essere egoista, poi ho visto loro addolorati e…"

Eleonora Giorgi, sempre al Corriere della Sera, ha raccontato i suoi primi pensieri subito dopo aver ricevuto la diagnosi di cancro al pancreas. “All’inizio ho pensato in modo egoista che se dovevo morire, beh pazienza: ho vissuto una vita incredibile e invecchiare non mi piace per nulla”. L’attrice ha poi aggiunto: “Poi mi sono guardata intorno e ho visto i miei figli, Paolo e Andrea, addolorati; ho sentito il loro grande amore. Tra le cose positive di questo momento c’è l’essere al centro dei loro cuori”. Nonostante sia consapevole delle difficoltà, al netto del percorso clinico, Eleonora Giorgi si dice comunque serena e grintosa: “Ho pensato che posso essere d’esempio agli altri. Anche durante le biopsie ho messo in atto le mie doti da attrice, come quando non dovevo neppure muovere le ciglia per sembrare morta”.

Verso la conclusione dell’intervista concessa al quotidiano, Eleonora Giorgi ha poi spiegato le ragioni che l’hanno spinta a parlare pubblicamente del cancro al pancreas. “Myrta Merlino, poco prima dell’inizio della trasmissione mi ha fatto sentire ben voluta. Avevo quel macigno nel cuore e ho pensato: ‘Forse qui posso chiedere al mio pubblico tutto l’amore di cui ho bisogno’ “. Infine, l’attrice ha menzionato Fedez; anche lui alle prese con la propria battaglia di salute. “So che ha parlato di depressione; come una zia mi piacerebbe incontrarlo per sorridergli e fargli sentire quella serenità che ho dentro. Vorrei ricordargli che ha costruito una famiglia meravigliosa e una grande carriera”.











