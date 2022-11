Eleonora Giorgi e Massimo, chi sono i genitori di Paolo Ciavarro/ “Dopo la separazione abbiamo…”

Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi: chi sono i genitori di Paolo Ciavarro

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro sono i genitori dell’amatissimo volto dello spettacolo, Paolo Ciavarro. Famoso per essere il volto del programma Mediaset Forum, ha poi partecipato al Grande Fratello Vip, dove ha conosciuto Clizia Incorvaia, ora sua compagna e madre di suo figlio Gabriele. Massimo ed Eleonora si sono sposati nel 1993: per lui trattava del primo legame stabile mentre Eleonora era già stata sposata con l’imprenditore Angelo Rizzoli, da cui aveva avuto Andrea, il suo primogenito, nato nel 1980.

Massimo ed Eleonora Giorgi si sono incontrati sul set di Sapore di mare 2. I due, un anno dopo hanno cominciato la loro relazione, durata dodici anni. Nel 1991 è nato proprio Paolo, secondo figlio per l’attrice, primo per Massimo. Nel 1993, poi, è arrivato anche il matrimonio, fino al divorzio avvenuto nel 1996. Negli anni seguenti, Eleonora Giorgi ha subito una sorta di riavvicinamento con l’ex marito, ma l’interesse c’era solamente da parte sua. Lei stessa ha raccontato: “Separati da anni, eravamo tutti e due in Sardegna, vicino Cagliari. Improvvisamente ho molto desiderato di tornare con lui, ci siamo ritrovati in spiaggia a guardare le stelle. Come spesso accade, non è accaduto nulla di ciò che si sognava. Il sogno non è svanito da parte mia, ma non era contraccambiato. Delle volte l’altro nella nostra vita non sempre è tarato nello stesso momento”.

Massimo Ciavarro: “Con Eleonora Giorgi siamo come fratelli”

Massimo Ciavarro, all’Huffington Post, ha parlato così del rapporto con Eleonora Giorgi, con il quale ora ha uno splendido rapporto: “Con Eleonora ci conoscemmo durante Sapore di mare 2, dopo un anno stavamo insieme e ci siamo rimasti per dodici anni insieme, oggi siamo fratelli. Dovrebbe essere sempre così. In una storia che finisce, uno dei due non vuole mai che finisca. Io lo ammetto: non volevo che finisse anche perché è stata una cosa molto improvvisa e oltre a perdere Eleonora ho perso anche un rapporto con mio figlio Paolo. Con gli anni, però ￲, questa cosa mi ha aiutato perché oggi ho con lui un rapporto molto più forte che se fossimo stati una famiglia normale. Paolo non ha risentito di questa separazione, non ci ha mai sentiti litigare. Se hai dei figli, dovrebbe essere questa la normalità”.

Sempre l’attore a Domenica Live ha raccontato di aver sofferto molto dopo la separazione dalla mamma di suo figlio Paolo Ciavarro: “È stato molto dolorosa per me, ho perso l’amore per Eleonora e ho perso tante altre cose, e pensavo di aver perso anche un certo tipo di rapporto con mio figlio, e l’altro figlio Andrea Rizzoli. Poi le nostre cose, le nostre campagne eccetera […] ma penso di aver mantenuto con Paolo un rapporto molto più forte che se noi fossimo stati insieme in una vita normale, perché si è cementificato nelle nostre settimane, mesi sempre insieme”.











