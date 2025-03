Eleonora Giorgi è morta a causa di un tumore al pancreas: si è spenta a 71 anni

Eleonora Giorgi è morta a 71 anni, l’AdnKronos ha dato la triste notizia con una nota ufficiale in questi minuti, l’attrice da circa due settimane era ricoverata alla clinica Paideia di Roma e solo pochi giorni fa aveva rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui confessava di non avere più alcuna speranza di guarigione ma di sperare in miracolo, miracolo che alla fine non c’è stato ed oggi è morta circondata dall’affetto e dall’amore dei figli Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, delle nuore tra cui Clizia Incorvaia e del nipotino Gabriele.

Su com’è morta Eleonora Giorgi si sa che la causa del decesso è un tumore al pancreas che non è riuscita a sconfiggere dopo essersi sottoposta ad una delicata operazione ed ai cicli di chemioterapia. La malattia è progredita sviluppando anche delle metastasi tra cui una al cervello. Solo pochi giorni fa riguardo alla morte l’attrice romana aveva confessato: “Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo”.

Eleonora Giorgi, chi è e com’è morta l’attrice e regista: dagli esordi alla malattia

Eleonora Giorgi è morta oggi a causa dell’aggravarsi di un tumore al pancreas all’età di 71 anni. Aveva scoperto la malattia più di un anno e mezzo fa e da allora l’aveva affrontata con coraggio e dignità in modo pubblico per dare forza a chi si trovava nella sua stessa situazione. Eleonora Giorgi, però, non era solo la sua malattia. Nata il 21 ottobre del 1953 ha esordito nel cinema nel 1972 con il film Roma di Federico Fellini, il successo però arriva negli anni ’80 con Borotalco di Carlo Verdone che le valse un David di Donatello e il Nastro D’Argento come Miglio Attrice protagonista. In anni più recenti fu concorrente a Ballando con le stelle 2018 e del Grande Fratello Vip.