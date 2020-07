Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro/ Lei “Non sono gelosa di mio figlio”. Lui: “non è..”

Eleonora Giorgi, una delle attrici più importanti del cinema italiano e suo figlio, Paolo Ciavarro che sta prendendo sempre più spazio nel mondo della televisione italiana dopo aver lavorato a Forum e Amici e aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip, raccontato il rapporto speciale che li lega in un faccia a faccia intimo con Pierluigi Diaco, nella puntata di Io e te del 28 luglio. Dopo aver rivisto un filmato con la loro storia, Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro ringraziano Pierluigi Diaco per aver deciso d’intervistarli insieme. Il padrone di casa, poi, rassicura Paolo annunciando che non ci saranno domande sul Grande Fratello Vip e sulla fidanzata Clizia Incorvaia. L’intervista, così, verte subito sulla scelta di Paolo di lavorare nel mondo dello spettacolo. “Volevo fare il calciatore e non ci sono riuscito“, confessa Paolo che, sulla prima esperienza a Forum, racconta come riuscì ad entrare nella squadra di Barbara Palombelli. “Ero appena tornato da Londra dove ero andato a lavorare in un’azienda e avevo capito che quella vita non mi piaceva. Sono andato in Sicilia con mio padre (Massimo Ciavarro ndr), eravamo in mezzo al mare e non parlavamo da mezz’ora io e lui. Squillò il telefono ed era l’assistente di Barbara Palombelli che chiedeva d’incontrarmi per Forum ed è nato tutto così”, aggiunge.

ELEONORA GIORGI E PAOLO CIAVARRO: “MAMMA E’ UNA MIA AMICA, NON ‘ MAI STATA INGOMBRANTE”

Tra Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro sono legati da un rapporto splendido basato sull’amore che l’una prova per l’altro e viceversa. “Mamma non è mai stata una madre ingombrante. C’è sempre stata e ci sarà sempre così io per lei”, spiega Paolo che, nel corso degli anni ha dovuto fare spesso i conti con l’etichetta di “figlio di”. “Ho imparato a convivere con gli attacchi per essere il figlio di… L’ho vissuta sempre bene e ho imparato a farmi scivolare le cose addosso. Poi quando mi dicono sei figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi, sono orgoglioso di essere figlio loro”, confessa Paolo. “Ma sei gelosa delle fidanzate dei tuoi figli?“, chiede Diaco ad Eleonora Giorgi. “Non sono gelosa delle donne dei miei figli. Io sono una mamma preoccupata e apprensiva. Sono mamma di due figli maschi, ho quattro nipoti e tre fratelli quindi vivo in un mondo di maschi”, conclude Eleonora che, poi, viene definita “rompiscatole” dal figlio Paolo.



