Eleonora Giorgi funerali, il figlio Andrea Rizzoli: “Saranno pubblici ma la camera ardente privata per non esporla”

Oggi, mercoledì 5 marzo 2025, alle 16.00 nella Chiesa degli Artisti si svolgeranno i funerali di Eleonora Giorgi morta lunedì mattina nella clinica dov’era ricoverata e sottoposta alla terapia del dolore a causa di un tumore al pancreas che aveva metastatizzato anche ai polmoni ed al cervello. Il figlio primogenito Andrea Rizzoli ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera dove ha rivelato gli ultimi istanti di vita della sua mamma, i suoi desideri e le volontà soffermandosi soprattutto sul suo coraggio e sulla sua voglia di lottare e scherzare che non l’ha abbandonata mai: “Sapevamo che sarebbe successo, eravamo coscienti di come sarebbe finito il viaggio. È andata via tranquilla alle 9.15 del mattino di lunedì, Massimo Ciavarro era con lei e ci ha chiamato: io e mio fratello Paolo siamo corsi all’ospedale, lei ci ha aspettato e si è addormentata tenendo me in una mano e lui nell’altra.”

Eleonora Giorgi, petizione per dedicarle la strada del bacio di «Borotalco»/ Polemica tra i residenti

Sulla morte di Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli ha rivelato anche come si sono salutati, hanno fatto delle cose semplici come guardare gli aironi dalla finestra e affacciarsi. Lui e l’altro figlio Paolo Ciavarro si prendevano cura di lei preparandogli delle insalate di finocchi, arance e olive o degli estratti di carota, mela e arancia. Tuttavia poco prima di morire gli ha chiesto di esaudirle un ultimo desiderio: mangiare del salmone affumicato ed i figli l’hanno accontentata. I funerali di Eleonora Giorgi si svolgeranno questo pomeriggio e saranno pubblici mentre la camera ardente è stata privata perché ‘non volevamo esporre il suo corpo a degli estranei’. L’attrice ha chiesto di essere cremata e se si può le sue ceneri verranno disperse nel Santuario della Madonna del Sorbo a Campagnano un luogo a loro caro, altrimenti sulle Dolomiti.

Eleonora Giorgi, cure sperimentali per il tumore al pancreas/ Parla il medico: “Ormai era troppo compromessa”

Andrea Rizzoli e la mamma Eleonora Giorgi morta: “Ha sempre mantenuto il suo humor nero”

Nel dolore per la morte di Eleonora Giorgi, il figlio Andrea Rizzoli durante l’intervista ha voluto raccontare anche dei teneri aneddoti. Innanzitutto ha ammesso che non ha mai perso la sua ironia pungente: “Ha mantenuto il suo humor nero fino alla fine. Ogni tanto qualcuno mi mandava indignato dei meme che ironizzavano sulla corsa tra lei e il Papa su chi sarebbe morto prima. E lei ci scherzava sopra: “Speriamo che ‘sto papa non mi rubi la scena.” Ha aggiunto che il nipotino Gabriele ancora non sa che l’amata nonna non c’è più e che vorrebbe andare a trovarla in albergo ed infine ha confessato che nonostante consapevole delle condizioni della madre il vuoto che lascia è enorme e incolmabile e che ieri sera guardando uno speciale su di lei ha pensato: “Avrei voluto dirle: ‘mamma, hai visto com’eri?’ Lì ho sentito il morso del vuoto”.