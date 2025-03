Funerali Eleonora Giorgi, perché Andrea De Carlo non ha partecipato alle esequie

Ieri Roma ha salutato per l’ultima volta Eleonora Giorgi, la nota attrice romana scomparsa il 3 marzo 2025 dopo una lunga battaglia con il tumore al pancreas, ha ricevuto l’omaggio della sua gente, visto che piazza del Popolo si è riempita per salutare l’artista, con una folla di curiosi e tanti amici. Tra le assenze è però spiccata quella di Andrea Di Carlo, che con Eleonora Giorgi aveva avuto una relazione in passato, intervenuto nel programma La volta buona di Caterina Balivo su Rai1, l’ex fidanzato di Eleonora Giorgi ha confessato:

“Ho seguito il mio istinto che mi faceva riflettere e pensare ai due figli che sono stupendi, io li ho conosciuti che Andrea era un adolescente e Paolo un bambino, dei figli magnifici, Eleonora non amava i funerali” ha ammesso Andrea De Carlo nel salotto di Rai1 motivando la sua assenza alle esequie in memoria dell’attrice.

Andrea De Carlo assente ai funerali di Eleonora Giorgi: la confessione di Nicoletta Ercole

Sempre nel salotto di Caterina Balivo a La volta buona, Nicoletta Ercole, costumista e amica del cuore dell’attrice Eleonora Giorgi, ha colto l’occasione per parlare dell’assenza di Andrea De Carlo ai funerali dell’attrice romana, svolti nella giornata di ieri nella Capitale:

“Ho visto che Andrea non c’era. Cercavo di guardare con gli occhi di Eleonora. Io spero che Andrea abbia sentito i ragazzi, che li abbia chiamati. Soprattutto Paolo perché lui ha vissuto tanti anni con loro. Eleonora e Andrea de Carlo sono andati a convivere quando Paolo era ancora molto piccolo. Sono sicura che lo abbia fatto” ha rivelato Nicoletta Ercole che pochi giorni prima della morte di Eleonora Giorgi ha ricevuto uno speciale messaggio vocale dall’attrice, che confessava come quella sarebbe potuta essere la loro ultima conversazione.

