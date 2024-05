Eleonora Giorgi, gli ex mariti: da Angelo Rizzoli a Massimo Ciavarro/ “Il mio vero grande amore è…”

Tra i grandi amori di Eleonora Giorgi gli ex mariti Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro

Chi sono gli ex mariti e i grandi amori di Eleonora Giorgi? Forse non tutti sanno che nella vita privata e sentimentale della celebre attrice, c’è stato soprattutto Angelo Rizzoli, noto produttore cinematografico ed imprenditore. Dalla loro storia d’amore è nato il primogenito di Eleonora Giorgi, Andrea Rizzoli. Dopo la rottura con l’uomo di affari, l’attrice di Borotalco ha incontrato Massimo Ciavarro, con il quale ha ritrovato l’amore e ha poi messo al mondo Paolo Ciavarro. “Sono grata all’amore che mi ha dato due figli, ho amato tutti gli uomini che ho avuto, in realtà pochi, ma Angelo (Rizzoli ndr) e Massimo (Ciavarro ndr) mi hanno dato loro il senso vero di tutto”, ha detto Eleonora Giorgi in una intervista rilasciata sulle pagine di Vanity Fair.

Sempre al noto magazine, parlando dei suoi amori e della malattia che recentemente l’ha colpita ha detto: “Con questa vicenda del tumore, è successo che Ciavarro, uomo basico e molto riservato, abbia deciso di correre a Roma per starmi accanto. La notte in cui ho fatto l’intervento ha voluto dormire con me, per dare il cambio ai ragazzi. Dopo anni di silenzio questo ex-marito mi dimostra un amore profondo”.

Eleonora Giorgi: “Ecco chi è il mio più grande amore”

Insomma, Eleonora Giorgi si è accorta di aver seminato bene nel corso degli anni. La presenza di uno dei suoi ex mariti la dice lunga su quanto abbia lasciato un bel ricordo. Al di là dei suoi amori e delle sue relazioni più importanti, l’attrice è certa di una cosa: “Il grande amore della vita di una donna è il figlio maschio, e il dolore inconfessabile della donna madre è la sua andata via di casa, con le femmine è diverso, so che non vanno via mai. Il nido vuoto è tremendo, sai che devi dare loro le ali, ma è dura. Per questo, anche se sembra assurdo dirlo, in questa vicenda del tumore, ho detto ‘pensa che fortuna, improvvisamente i miei due figli maschi sono tornati al nido, con accanto due compagne straordinarie'”, le parole commoventi di Eleonora Giorgi.











