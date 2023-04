Eleonora Giorgi: “Ho detto no a Delon e Nicholson, avevo paura del ses*o”/ “Oggi…”

Eleonora Giorgi e i no detti in passato

Eleonora Giorgi, ad ottobre, spegnerà 70 candeline. Sarà un compleanno importante per l’attrice che ha debuttato da giovanissima come la Lolita nuda, ma in realtà aveva avuto un solo ragazzo, Gabriele, rimasto al suo fianco fino a quando la vita non li ha separati. Nella vita della Giorgi, poi, ci sono stati diversi amori come quello con Alessandro Momo, morto in un incidente come racconta lei stessa ai microfoni de La Repubblica: «Lui aveva una Honda piccola, io avevo comprato la moto di Gabriele. Era un pazzo vivacissimo. Lui mi dice vado a lezione, poi te la restituisco”. Sto da amici, ma mio padre mi trova: “Alessandro è caduto dalla moto, corri al Santo Spirito”. Arrivo che c’erano solo i genitori, lui era morto, me lo hanno fatto salutare. Un grandissimo trauma».

Poi il matrimonio con Angelo Rizzoli, l’amore con Massimo Ciavarro e tanti no detti a diversi uomini. «Mi sono divertita a stilare mentalmente un elenco di tutte le volte che ho detto no a uomini considerati fantastici, da Alain Delon a Jack Nicholson fino ad Alberto Moravia. Mi sono detta: ma perché ero così? Perché tutti quei no? Alla fine ho avuto un numero di uomini piccolissimo. Perché avevo paura di essere usata, perché probabilmente ero immatura. Adesso mi sono pentita di avere avuto sempre paura del sesso e degli uomini».

Il rapporto con Massimo Ciavarro e la vita da nonna

Massimo Ciavarro è stato sicuramente uno degli uomini più importanti della vita di Eleonora Giorgi con con lui è diventata mamma di Paolo. L’amore tra i due attori nacque sul set di Sapore di mare 2. «L’ho amato non da cotta, quasi da sorella, non che non ci fosse il sesso, ma l’affinità, era un’oasi di verità, semplicità, di valori basici, sani. Siamo stati insieme dieci anni, a un certo punto mancava il romanticismo. Dopo che ci siamo lasciati, poi abbiamo fatto una piccola casa di produzione insieme. Lui mi odia per questo, perché effettivamente non era più il tempo dell’artigianato artistico. E poi è sparito di punto in bianco, per sempre, dalla mia vita. Lo vedo ogni tanto perché è nonno, ci sentiamo pochissimo. È la sua natura, è tenebrosissimo», racconta.

Oggi, la Giorgi ama fare la nonna del piccolo Gabriele, nato dall’amore tra il figlio Paolo e Clizia Incorvaia. Al suo fianco, inoltre, svela di non aver alcun compagno: «Non ho un compagno. Anche perché secondo me, nonostante stia tutto cambiando molto velocemente, esiste una figura discriminata e non prevista del decreto Zan, che è la donna sopra i 60 anni. Una sessantenne non è una merce sul mercato dell’amore. Ci avete allungato la vita ma dobbiamo fare trent’anni da vedove».











