Dopo la morte della suocera Eleonora Giorgi, la nuora Clizia Incorvaia ha voluto dedicarle un dolcissimo pensiero sui social. Qui, ha pubblicato una foto di loro due felici, con l’influencer che la abbraccia da dietro mostrandole tutto il suo affetto. “La morte non è niente“, così inizia il messaggio dedica di Clizia nei confronti della celebre attrice che ci ha lasciati lunedì 3 marzo 2025 dopo aver lottato con tutte le sue forze contro un tumore al pancreas.

Le due avevano un rapporto estremamente speciale, che di certo non si estinguerà con la morte. Durante diverse interviste, Eleonora Giorgi ha spiegato di essere entrata in sintonia con lei sin da subito: “Mi sembrava di conoscerla già“, ha spiegato. Dato il legame fortissimo, Clizia Incorvaia ha voluto ricordare l’amatissima suocera con una toccante poesia, famosa per essere piena di parole di speranza rispetto al tema della morte: “Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu“, recitano i versi di Henry Scott Holland.

Eleonora Giorgi, Clizia Incorvaia le dedica la poesia di Henry Scott Holland: le ultime parole commuovono tutti

“Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora“, si legge nel post di Clizia Incorvaia, -Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare; parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato”. Così, la moglie di Paolo Ciavarro ha voluto ricordare l’amatissima Eleonora Giorgi, che dopo una vita piena e ricca di soddisfazioni se n’è andata a 71 anni. L’attrice ha lottato contro un tumore al pancreas aggressivo che nelle ultime settimane aveva attaccato anche il cervello per via delle metastasi, che in men che non si dica si sono sparse per tutto il corpo. La poesia si conclude così: “Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace“, per ricordarci che non esiste divisione nemmeno con la morte.