Eleonora Giorgi: “Il successo mi ha portato via il primo amore”/ “La droga? Trauma..”

Bellissima, semplice, ingenua e con una vita davanti, Eleonora Giorgi diventa famosa e popolare quando era ancora molto giovane. Un successo incredibile che la porta a diventare la “Lolita d’Italia” nonostante, fino a quel momento, avesse avuto un solo fidanzato. A raccontarlo è la stessa attrice in un’intervista rilasciata ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte, dalla mezzanotte alle sei. La Giorgi ha incontrato il primo amore a 14 anni. Si chiamava Gabriele e, a distanza di anni, ripensando a quella relazione, l’attrice confessa che, forse, senza il successo, avrebbe potuto coronare quell’amore con il matrimonio.

“A 14 anni ho incontrato il mio primo amore. Si chiamava Gabriele, ora è un noto cardiochirurgo. Il ragazzo della mia vita. Rimane il mio unico ragazzo fino a quando sono diventata la Lolita d’Italia. Paradossale, divento la Lolita d’Italia avendo avuto un solo ragazzo. Poi il cinema ha mandato la nostra storia in brandelli. Forse anche i tempi” – confessa l’attrice. “Vent’anni prima due come noi si sarebbero sposati. Divento la Lolita d’Italia con ‘Storia di una monaca di clausura’, avevo la Taylor come vicina di camerino, a me sembrava di essere entrata in una favola”.

ELEONORA GIORGI: “I PROBLEMI CON LA DROGA? NON MI SONO PENTITA DI AVERLO RACCONTATO”

Eleonora Giorgi, attrice di successo e mamma innamorata dei figli Andrea e Paolo, quest’ultimo fidanzato con Clizia Incorvaia, non si è mai nascosta mostrandosi al pubblico senza filtri e raccontando anche la parte più dolorosa della sua vita. Più volte, infatti, ha parlato dei problemi di droga che ha avuto e ha affrontato in passato e, a distanza di tempo, confessa di non essersi pentita di averlo fatto. “Non mi sono pentita di aver raccontato certe cose, anzi avrei dovuto farlo tanti decenni prima, avrei potuto aiutare molte persone”, confessa a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. Scavando dentro di sè, ripercorrendo le tappe della sua vita, l’attrice confessa il motivo che l’ha fatta precipitare in quel tunnel. “La ragione della droga attiene alla mia famiglia. I miei genitori si sono lasciati a 40 anni con cinque figli, a sedici anni, con i fratellini più piccoli, questa roba ti segna. Io ho un trauma che non è riparabile. Il successo che ho avuto mi ha portato solo a perdere Gabriele, il mio primo amore, che è la ragione che mi ha fatto finire in quel modo“, aggiunge.

ELEONORA GIORGI E IL TEMPO CHE PASSA: “ORRORE PER IL DECADIMENTO”

Di fronte al tempo che passa, Eleonora Giorgi confessa di non avere un buon rapporto con il tempo che passa perchè “non si è allungata la vita, ma la vecchiaia”. Poi aggiunge: “Io provo orrore per il decadimento, e non a finalità seduttive”. L’attrice ha così deciso d’intervenire con un piccolo intervento: “Mi sono detta che non avevo voglia di svegliarmi la mattina e vedere quella faccia che non era la mia. Così mi sono rifatta la faccia“, racconta. Una scelta che rifarebbe perchè “non l’ho fatto per rendermi appetibile, l’ho fatto perché amo la bellezza e non sopporto la decadenza”.



