Eleonora Giorgi/ “Io innamorata? Ho un ex nella mia vita, il lifting dopo il Gf…”

Grande ospite quest’oggi negli studi di Oggi è un altro giorno, leggasi Eleonora Giorgi, immensa attrice italiana con alle spalle una super carriera. La 67enne interprete romana ha dedicato le prime parole alla mamma, divorziatasi dal padre dopo che la scoperta che quest’ultimo aveva un’altra famiglia: “Secondo me mamma si è liberata, ne ha approfittato, lei aveva questa urgenza religiosa, la domenica la dedicava a Gesù, lei era una monaca laica. 20 anni dopo che aveva un po’ sbagliato, mi ha detto che ci aveva tolto un papà. Ho molto capito mio padre, mia mamma è meravigliosa ma è molto impegnativo quando si ha un cammino spirituale di quel tipo, la sua priorità era la religione. Io sono stata una mamma molto diversa, ho anteposto ad ogni esigenza i figli, perchè ho vissuto da figlia secondaria, quella è la cosa importante della vita, sapere che qualsiasi cavolata tu faccia la mamma c’è”. Sul suo particolare esordio con Fellini: “Ci affittarono come equipaggio della moto e quello corrisponde con il mio esordio, con Fellini”.

ELEONORA GIORGI E LA STORIA D’AMORE CON WARREN BEATTY: “HOLLYWOODIANA”

Si parla quindi della sua storia d’amore con Warren Beatty, grande attore americano: “Una storia da sogno, io ero sposata quando l’ho conosciuta, poi due anni dopo per puro caso ci siamo rivisti, ho vissuto la storia hollywoodiana con i paparazzi; mi portava sempre e solo a casa sua, i suoi vicini di casa erano Marlon Brando e Jack Nicholson, sono diventata amica con Jack; Warren uno degli americani meno americani e più europeo, super colto”. Sulla religione: “E’ troppo codificata e vista la mia storia famigliare non è facile, la fede è una cosa molto profonda, sento la presenza di Dio ma non so quale dio sia”. Sul suo attuale stato amoroso: “Ora sono autonoma, mi piacerebbe vivere con un uomo gay, non voglio un eterosessuale non voglio un amore, ma voglio un amico profondo. Sessualità? Ho un ex fighissimo, non dico chi sia, ma c’è tutto il resto che non mi va più. Io non sono mia ne tanto meno di mio marito, il pubblico e i miei figli occupano tutto. Ogni tanto c’è un lui che citofona, un fidanzatino dei miei 20 anni con cui c’è uno charme pazzesco”. Infine sul recente lifting: “Dopo avermi rivista al Grande Fratello, non mi sono piaciuta, sembravo cupa, ho fatto il lifting, ho solo tirato su i muscoli, rivolevo il viso allegro e mi sono sentita più allegra”.



